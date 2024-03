Dune Awakening: Darum geht es im Survival-MMO

Die politische Komponente

Wann soll Dune Awakening erscheinen?

Im Kino läuftaktuell zur Höchstform auf, da soll zukünftig auch die Videospielwelt vom Wüstenplaneten Arrakis bereichert werden. Bei Funcom wird schon seit längerer Zeit angearbeitet, nun gibt es passend zum Kinostart des neuen Villeneuve-Streifens würzige Infos.Im Rahmen einer erstenzu Dune Awakening gewährte das in Norwegen beheimatete und seit 2020 zum chinesischen Konzern Tencent gehörende Studio einen ausführlichen Blick auf den aktuellen Stand der Entwicklung. Dabei zeigt sich schnell, dass Funcom mit demgroß denkt und Survival nicht nur als bloßen Überlebenskampf betrachtet. Stattdessen wird ebenso Politik eine wichtige Rolle spielen.Zu Beginn sind Machtspiele aber höchstens ein ferner Gedanke, denn in Dune Awakening beginnt ihr, wie sollte es anders sein, ganz unten. Kaum auf dem Planeten Arrakis angekommen, geht es vor allem darum,, um nicht direkt im Sand elendig zu verenden. Wer die Bücher oder die Filme kennt, weiß bereits, dass der Wüstenplanet nicht gerade einladend ist, aber das sogenannte Spice, welches nur vor Ort existiert, jede Anstrengung wert ist.Bis ihr euch damit aber auseinandersetzt, müsst ihr jedoch erst einmal ankommen. Dies wird auf verschiedene Weisen möglich sein, etwa in dem ihr eine seltene Quelle findet oder es von Feinden erbeutet. Theoretisch könnt ihr sogar Menschen, darunter auch andere Spieler, als Wasserquelle beanspruchen – im Überlebenskampf ist mehr oder weniger alles erlaubt.Habt ihr euch einmal grundlegend versorgt, geht es anschließend darum, eure Ausrüstung zu verbessern, Crafting Rezepte zu lernen und anzufangen, einezu errichten. Letzteres könnt ihr entweder in der Nähe von großen Städten, die dauerhaft geschützt sind, in Angriff nehmen oder euch aber in weit draußen in der Wüste niederlassen. Dort habt ihr dann zwar die Chance auf seltene Ressourcen, bekommt es aber auch mit verschiedenen Feinden zu tun und müsst natürlich acht auf diegeben. Diese sind quasi die Endgegner von Dune Awakening, denn sie eine stetige Gefahr, die ihr nicht bezwingen könnt – und leider auch nicht reiten. Zumindest zum Launch des Survival-MMOs wird das der Fall sein.Habt ihr euch irgendwann an Abenteuern und am Kampf um das Spice sattgesehen, könnt ihr auf Arrakis auch in die Politik eingreifen. In Dune Awakening wird es zu Beginngeben, auf deren Seite ihr euch schlagen könnt: Die Harkonnen und Atreiden. Je nachdem für welches Haus ihr euch entscheidet, könnt ihr euch Stück für Stück in dessen Hierarchie nach oben arbeiten und theoretisch sogar an den großen politischen Entscheidungen mitwirken, die wiederum zu neuen und mächtigen Belohnungen führen.Allerdings seid ihr in Dune Awakening nicht gezwungen, an den politischen Ränkespielen teilzunehmen. Wenn ihr euch lieber auf dasund den Verkauf von Gegenständen konzentrieren wollt, ist das ebenso eine Option. Genauso könnt ihr euch als Abenteurer einen Namen machen und etwa Karten von der Welt zeichnen, die ihr dann wiederum an andere Spieler verkauft.Damit ihr nicht irgendwann alles von Arrakis zu Gesicht bekommen habt, arbeiten die Macher an einem Feature namen. Dieses Naturereignis soll dafür sorgen, dass sich die Karte immer wieder ein wenig verändert: Ein Schiffswrack, welches ihr noch vor ein paar Stunden gesehen habt, kann am nächsten Tag komplett verschwunden sein, während ihr nun aber Zugang zu einer Ruine erhaltet oder ein Spice-Feld offengelegt wird. In solchen Regionen könnt ihr anschließend neue und seltene Crafting-Rezepte finden, wobei sich auch andere Spieler dafür interessieren und es mitunter zukommen kann.Wer mittlerweile Lust bekommen hat, selbst Arrakis zu besuchen, muss sich noch eine ganze Zeit lang gedulden. Einenfür Dune Awakening gibt es bislang nicht. Der Grund dafür ist simpel: Trotzdessen, dass die Entwicklung gut voranschreitet, ist das Team noch nicht für eine Veröffentlichung bereit.Aktuell arbeitet man aber mit, um Feedback von Spielern zu erhalten. Im Laufe des Jahres soll es demnach auf jeden Fall noch Möglichkeiten geben, dass ihr bereits vorab Hand an Dune Awakening legen könnt. Interessierte können sich auf der offiziellen Spielwebseite anmelden.kommen 2024 aber auch ohne Dune Awakening bislang auf ihre Kosten: Mit, demoder dem kürzlich veröffentlichtengibt es jede Menge neue Vertreter, die um den Platz als Genrekönig kämpfen.