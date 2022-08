Where Winds Meet: Wunderschönes Open World-RPG verspricht zahllose Möglichkeiten

Where Winds Meet: Werden wir Architekt, Arzt oder Assassine?

Noch kein Release-Datum in Sicht

Entwickler Everstone Games und Publisher NetEase Games kündigen mit Where Winds Meet ein optisch beeindruckendes Open World-RPG an. Es soll uns zahlreiche Freiheiten bieten.Dabei erinnert nicht nur der Look des Rollenspiels stark an asiatisch angehauchte Action-Adventures a la Sekiro: Shadows Die Twice oder Ghost of Tsushima . Mit schnellen Schwüngen unseres Katanas schnetzeln wir uns durch die Weiten der chinesischen Königreiche. Aber auch Stealth-Elemente, wie wir sie beispielsweise aus Assassin's Creed kennen, finden dem Trailer zufolge ihren Weg ins Spiel. Dabei liegt der Fokus aber immer auf den schier endlosen Möglichkeiten, die uns Where Winds Meet bieten soll.Im Zuge eines über drei minütigen Trailers wurde Where Winds Meet gestern Abend auf der Opening Night Live der Gamescom vorgestellt. In diesem bekommen wir gleich mehrere verschiedene Elemente des Spiels zu sehen. So zum Beispiel das rasante Kampfsystem, welches mit Sprüngen, Schlägen, Schüssen, Schwerthieben und Special Moves auf den ersten Blick einen abwechslungsreichen Eindruck hinterlässt. Geschickte Ausweichmanöver helfen uns hier in der Defensive.Dabei spielt der Titel zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche, kurz vor der Song-Dynastie des alten Chinas. In der Haut des Hauptcharakters nehmen wir die Rolle eines schweigsamen Schwertkämpfers ein, den wir durch die tückischen Zeiten führen sollen. Dabei werden uns neben unseren flinken Füßen, mit denen wir über Felder, durch Gassen und über Dächer zischen auch Pferde als Fortbewegungsmittel an die Hand gegeben. So erkunden wir die eindrucksvolle, detaillierte offene Welt des Spiels, in der wir sein dürfen, wer wir sein wollen.Dass dies nicht einfach nur so daher gesagt ist, wollen die Entwickler im Zuge eines Interviews mit IGN noch einmal besonders hervorheben. So erklären die Macher von Everstone Studios, dass Where Winds Meet mit einem hohen Grad an spielerischen Freiheiten im Hinterkopf kreiert wurde. Dies betrifft nicht nur das breitgefächerte Job-System, mit dem wir uns auf verschiedene Arten spezialisieren können. So ist es möglich, eine Vielzahl an Identitäten anzunehmen und uns in verschiedenen Berufen zu spezialisieren, die in einer orientalischen Kampfkunstgesellschaft exisitieren.Ein Beispiel dafür liefern sie direkt mit: Durch das harsche Wetter, welches uns in der Wuxia-inspirierten Welt von Where Winds Meet regelmäßiger mal entgegenschlägt, können wir schnell krank werden. Es liegt also an uns, uns die heilenden Fähigkeiten eines Arztes anzueignen, mit denen wir nicht nur uns selbst, sondern sogar NPCs uns sogar andere Spieler behandeln können. Darüber hinaus soll es möglich sein, auch andere Rollen wie der eines Architekts, welcher beeindruckende Bauten schafft oder die eines vor Assassinen-schützenden Bodyguards einzunehmen. Aber auch ein einfacher Fährmann, der seine Passagiere auf eine Tour über den Fluss mitnimmt oder ein ruheloser Wanderer, der völlig ziellos durch die Weiten streift, dürfen wir werden, wenn uns der Sinn danach steht.Wann wir die windigen Steppen, bambusreichen Wälder und belebten Städte der Welt von Where Winds Meet mit unseren eigenen Füßen erkunden dürfen, ist bislang leider unklar. Entwickelt wird der Titel aktuell wie es aussieht nur für den PC, ein Beta-Test für das aktuelle Kalenderjahr sei außerdem bereits geplant. Und wer von Open World-Spielen nicht genug kriegen kann, dem empfehlen wir einen Blick auf den neuen Trailer von Gotham Knights, der ebenfalls am gestrigen Abend auf der Gamescom 2022 präsentiert wurde.