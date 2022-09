Ratgeber: PS5-Speicher erweitern: So baut man den SSD-Speicher aus

Weshalb es sich lohnt, den PS5-Speicher zu erweitern

PS5-Speicher erweitern: Diese zwei Möglichkeiten gibt es

Zunächst muss man die rechte Seitenplatte abnehmen, um zum Erweiterungsslot der PS5 zu gelangen. Hierzu schaltet man die Konsole aus und legt sie mit der linken Seite auf einen weichen, antistatischen Untergrund. Man greift nun oben rechts unter das Seitenteil und entfernt es, indem man es leicht nach unten drückt und gleichzeitig zu sich zieht. Hat man das Seitenteil entfernt, seht ihr links eine Metallplatte. Man löst diese, um den M.2-Erweiterungsslot freizulegen, der bereits Bohrungen für SSDs aufweist. Jetzt muss man nur noch die SSD einsetzen und diese montieren. Abschließend bringt man die Abdeckung wieder an.

Welche SSD ist für die Playstation 5 geeignet?

Wer regelmäßig Spiele aus dem Sony-Store herunterlädt, für den stößt der knapp bemessene Speicherplatz der PS5 schnell an seine Grenzen. Man hat jedoch die Möglichkeit, den internen Speicher über den SSD-Slot der Konsole auszubauen oder ein externes Speichermedium zu verwenden. Wie man dabei vorgeht und welche SSD-Modelle kompatibel sind, erfährt man in diesem Ratgeber.Die PS5 besitzt standardmäßig eine interne SSD-Festplatte, welche mitausgestattet ist. Da ungefähr 20 % des Speicherplatzes für die Systeminstallation benötigt werden, stehenzur Verfügung.Eindes Speichers. Nach dieser Rechnung hat man Platz für 13 Spiele. Man sollte jedoch beachten, dass Open-Word-Spiele weitaus mehr Platz benötigen können. Ein Beispiel hierfür ist GTA 5, welches rund 87 GB Speicherplatz einnimmt. Unter diesen Umständen kann es ohne Speichererweiterung leicht eng werden.Ab wann letztlich aufrüstet werden sollte, hängt also davon ab,. Wer sich nicht mit einer begrenzten Anzahl an Spielen zufriedengeben möchte, sollte daher eine Speichererweiterung in Betracht ziehen.Um den recht knapp geratenen Speicherplatz der PS5 zu erweitern, gibt es zum einen die Möglichkeit, einanzuschließen. Hierfür kommen zum Beispielinfrage.Während die Geschwindigkeit hierbei für PS4-Spiele und sonstige Medien ausreicht, sieht es bei speziell für die PS5 konzipierten Spiele anders aus. Diese. Das liegt daran, dass die Transferraten dafür nicht ausreichen.Kommen wir zu Option 2 – die. Dies istmöglich. Man erkennt sie an der Software-Version 21.02-04.In der nachstehenden Anleitung erfährt man, wie man diekann:Zwecks Garantie muss man sich keine Sorgen machen. Denn wenn man den. Das gilt so lange, bis man den Siegel beschädigt oder unvorhergesehene Umbauten vornehmt.Während zu Beginn nur wenige SSDs mit der PS5 kompatibel waren, kommen mehr und mehr Modelle hinzu. Diese müssen jedoch umfangreiche Anforderungen erfüllen, die zum Beispiel,betreffen.Diese Vorgaben sollte eure SSD laut Sony erfüllen:PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD250 GB bis 4 TBmindestens 5.500 MB/sM.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110Socket 3 (Key M)Maximal 11,25 mm.