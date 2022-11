Ratgeber: Nintendo Switch geht nicht mehr an: Diese Tipps sorgen für Abhilfe

Nintendo Switch geht nicht an – Prüft, ob der Akku leer ist

Bildschirm bleibt schwarz – dann führt man einen Hard-Reset durch

Man schaltet die Switch aus, indem man die Einschalttaste gedrückt hält. Man hält die Einschalttaste zusammen mit den Lauter- und Leiser-Tasten an der Oberseite der Konsole gedrückt. Jetzt sollte man das übliche Nintendo-Switch-Logo und ein neues Menü sehen. Hier kann man „Konsole zurücksetzen, ohne Speicherdaten zu löschen“ auswählen.

Lust auf eine Runde Mario Kart 8 zocken, doch die Nintendo Switch geht nicht mehr an? Keine Panik! Es gibt diverse Gründe, warum die Switch nicht reagiert und die meisten davon sind nicht schwerwiegend. In diesem Artikel zeigen wir, was dieses Problem verursachen kann und wie man die Konsole wieder zum Laufen bringt.Wenn sich die Nintendo Switch nicht mehr einschalten lässt, liegt das in den meisten Fällen an einem. Das ist vor allem dann der Fall, wenn das Gerät zwar in der Dockingstation steht, aberist oder die Handheld-Konsolegelassen wurde.Steckt die Nintendo Switch in die Dockingstation und achtet darauf, dass sie. Bei Bedarf kann man die Switch auch. Sobald das Gerät am Laden ist, sieht man ein blinkendes Batteriesymbol auf dem Bildschirm. Nachkann man versuchen die Konsole wieder einzuschalten.Abgesehen von einem leeren Akku kann es auch vorkommen, dass sich diehat. In diesem Fall sollte ein. Man hält dazu einfach die Einschalttaste für etwa 12 bis 15 Sekunden gedrückt und betätigt anschließend erneut die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Bei einem Hard-Reset werden alleWenn man die auf eurer Konsole gespeicherten Daten nicht verlieren will, kann man einendurchführen:Wenn sich die Nintendo Switch nicht mehr aufladen lässt, bedeutet das nicht automatisch, dass sie einen Defekt hat. Es kann sein, dass dasist oder daswurde.und schließt die Nintendo Switch direkt an eine Steckdose an. Wenn das Ladesymbol in der rechten Ecke blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät ordnungsgemäß geladen wird. Sollte der Bildschirm jedoch leer bleiben,, bevor man versucht, das Gerät wieder einzuschalten. So kann es sein, dass sich derhat.