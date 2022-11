Ratgeber: Discord auf PS4 oder PS5 installieren und nutzen

Discord auf PS4 und PS5: Bislang nur mit Einschränkungen

Wie lädt man am besten Discord auf die PS4 und PS5?

Zuerst startet man Discord und wählt dort in den Benutzereinstellungen den Punkt „Verbindungen“. An dieser Stelle klickt man auf das PlayStation-Symbol, woraufhin sich eine neue Seite öffnet. Hier gibt man die mit der Konsole verknüpften PSN-Kontodaten ein. Um den Vorgang abzuschließen, klickt man nun auf „Verknüpfung bestätigen“.

Gerade in der Gaming-Community gewinnt die kostenlose Kommunikations-App Discord immer weiter an Popularität. Viele Nutzer fragen sich deshalb, wann man endlich Discord auf der PS4 und PS5 nutzen kann. Die gute Nachricht: Mittlerweile lassen sich die PS4 und die PS5 mit Discord verbinden – allerding mit Einschränkungen. Die Einrichtung funktioniert über das eigene PSN-Konto (PlayStation Network) in nur wenigen Schritten. Wer jedoch den vollen Funktionsumfang von Discord auf der PlayStation genießen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden.Durch diekann man sowohl im eigenen Profil als auch den gespeicherten Kontakten anzeigen, welches PS4/PS5-Game man gerade spielt. Der, wie Voice-Chat und Instant Messaging, lässt sich auf der KonsoleAllerdings planen Sony und Discord diese Features, so dass auch Sprach- und Text-Chats per Discord-App direkt in der PS4 und PS5 möglich sein werden.jedoch Discord uneingeschränkt auf der PS4 und PS5 installiert werden kann, istEinelässt sich über das PSN-Konto einrichten. Da Discord auf zahlreichen Plattformen verfügbar ist, kann man das PSN-Konto sowohl über Windows als auch Mac oder Linux mit dem Dienst verbinden. Das Vorgehen hierfür ist sowohl für die PS4 als auch PS5 identisch.Für einemüssen in den PSN-Datenschutzeinstellungen die Optionensein. Um aktuell gespielte Spiele in Discord sehen zu können, muss man dort im Punkt „Spielaktivität“ zudem die Option. Sobald diese Einstellungen vorgenommen wurden, geht man wie folgt vor:Sobald Discord auf der PS4 oder PS4 erfolgreich installiert wurde, können die eigenen Discord-Kontakte jederzeit sehen,. Dennoch kann es die Community kaum abwarten, bis derendlich auch für die aktuellen Generationen der PlayStation verfügbar sein werden.