Ratgeber: iPad mit TV verbinden: Kabellos oder per HDMI

iPad per Kabel mit Fernseher verbinden

Kabellose Verbindung zwischen iPad und TV per WLAN

Falls der Fernseher AirPlay unterstützt oder mit Apple TV verbunden ist, öffnet man am iPad ein Video in der Apple TV App oder einer anderen kompatiblen Anwendung und tippt dort auf das AirPlay-Symbol. In der Auswahl wählt man nun direkt den AirPlay-fähigen TV beziehungsweise die Apple TV Box aus. Daraufhin erscheint am TV ein Code, der jetzt zur Bestätigung im iPad eingegeben werden muss. Nach der Eingabe des Codes wird die Verbindung hergestellt und der Bildschirm des iPads auf den TV übertragen. Um die Verbindung wieder zu beenden, klickt man einfach erneut auf das AirPlay-Symbol und wählt „AirPlay deaktivieren“.

Das Display des iPads punktet mit einer gestochen scharfen Auflösung und satten Kontrasten. Manchmal kann es dennoch sinnvoll sein, den Bildschirminhalt des iPads auf den TV zu übertragen. Möchte man das iPad mit dem TV verbinden, gelingt dies sowohl per HDMI-Kabel als auch kabellos mit AirPlay.Um eine Verbindung zwischen iPad und TV per Kabel herzustellen, sind nur wenige Handgriffe nötig. Dies macht bei Fernsehern Sinn, die. Allerdings verfügt ein iPad standardmäßig nur über einenUm beide Geräte per HDMI-Kabel miteinander zu verbinden, benötigt man einen. Daraufhin schließt man beide Geräte per Kabel zusammen und wählt am TV den HDMI-Eingang als Quelle aus.Hat man einen internetfähigen Fernseher oder Apple TV, kann man das iPad mit dem TV verbinden, ohne dafür ein Kabel zu verwenden. Hierfür nutzt man entweder direkt denSowohl der Fernseher (oder die Apple TV Box) als auch das iPad müssen sich hierfür. Sobald beide Geräte eingeschaltet sind, geht man wie folgt vor:Über Umwege ist eine kabellose Bildübertragung zwischen iPad und TV. Gerade beim Ansehen von Bildern oder Videos aber auch beim Spielen von iPad-Games macht es durchaus Sinn, das