Ratgeber: iPad verbindet sich nicht mit WLAN: Netzwerkprobleme?

iPad: WLAN-Funktion aktivieren und Router einschalten

Zuerst sollte man sich vergewissern, dass der Router eingeschaltet ist und man sich innerhalb der Reichweite des Routers befindet. Ein defektes Verbindungskabel des Routers kann ebenso die Ursache sein. Darüber hinaus sollte man überprüfen, ob das Problem eventuell an einer Störung seitens des Internetproviders liegt. Hierfür gibt es im Netz zahlreiche Störungsmelder. Am iPad muss die Funktion „WLAN“ aktiv sein. Diese lässt sich in den „Einstellungen“ per Schiebregler ein- und ausschalten. Ein ungültiges Passwort kann ebenso dazu führen, dass sich das iPad nicht mit WLAN verbindet. Dieses sollte bei Bedarf überprüft und erneut eingegeben werden.

Probleme mit dem WLAN: Netzwerkeinstellungen des iPads zurücksetzen

Nutzt man das iPadOS 14 oder älter , tippt man in den „Einstellungen“ auf „Allgemein“. Dort navigiert man zu „Zurücksetzen“ und wählt die Option „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“.

, tippt man in den „Einstellungen“ auf „Allgemein“. Dort navigiert man zu „Zurücksetzen“ und wählt die Option „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“. Ab der Version iPadOS 15 tippt man zum Reset der Netzwerkeinstellungen auf „Einstellungen“ und dort auf „Allgemein“ > „[Gerätename] übertragen/zurücksetzen“ und „Zurücksetzen“. Abschließend tippt man dort ebenso auf „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“.

Bei Verbindungsproblemen zwischen iPad und WLAN kommen verschiedene Ursachen dafür infrage. Das iPad verbindet sich beispielsweise nicht mit WLAN, wenn ein ungültiges Passwort eingegeben wird oder man sich zu weit vom Router entfernt befindet. Auch fehlerhafte Einstellungen können für Probleme mit dem Netzwerk verantwortlich sein. In diesem Fall sollte man die Netzwerkeinstellungen des iPads zurücksetzen und es erneut versuchen. Falls keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk auf dem iPad möglich ist, sollte man zuerst einige Punkte überprüfen, um diese als Fehlerquelle auszuschließen: