Ratgeber: Multitasking am iPad: Splitscreen nutzen

iPad Splitscreen: Welche Multitasking-Typen gibt es?

Split View : Dies ist die klassische Splitscreen-Funktion, bei der zwei Apps gleichzeitig nebeneinander dargestellt werden. Über den Schiebregler lässt sich die Größe der jeweiligen Apps beliebig anpassen.

: Dies ist die klassische Splitscreen-Funktion, bei der zwei Apps gleichzeitig nebeneinander dargestellt werden. Über den Schiebregler lässt sich die Größe der jeweiligen Apps beliebig anpassen. Slide Over : In dieser Einstellung wird eine App in einem kleinen Fenster angezeigt. Dieses schwebende Fenster lässt sich auf dem Bildschirm beliebig nach rechts oder links ziehen.

: In dieser Einstellung wird eine App in einem kleinen Fenster angezeigt. Dieses schwebende Fenster lässt sich auf dem Bildschirm beliebig nach rechts oder links ziehen. Fenster zentrieren: Bei einigen Apps ist es möglich ein zusätzliches Fenster zu öffnen, das zentriert mittig angezeigt wird. Dadurch kann man sich besser auf ein bestimmtes Objekt konzentrieren.

iPad Multitasking in wenigen Schritten aktivieren

Am oberen Bildschirmrand tippt man auf die Multitasking Taste (Taste mit drei Punkten). Anschließend hat man die Wahl zwischen der Option „Split View“ oder „Slide Over“. Drückt man eine dieser Tasten, wird die aktuell geöffnete App zur Seite geschoben und der Home-Screen angezeigt. Im folgenden Schritt tippt man im Home-Bildschirm auf eine beliebige App. Beim Split View wird diese nun direkt neben der zuerst geöffneten App angezeigt. Bei der Option Slide Over wird die zuletzt geöffnete App hingegen im Vollbildmodus angezeigt und die andere App in ein kleineres Fenster verschoben. Möchte man am iPad das Multitasking beenden, gelingt dies entweder durch das Tippen auf das Symbol für den Vollbildmodus oder durch das Ziehen der App-Trennlinie nach links oder rechts. Bei Apps wie Facetime oder WhatsApp ist das Multitasking am iPad auch mit Ton möglich. In diesem Fall drückt man stattdessen jedoch auf die Taste „Bild-in-Bild“. Mit anderen Apps wiederum, zum Beispiel vielen iPad-Spielen, lässt sich der Splitscreen allerdings nicht nutzen.

iPad: Multitasking-Fenster individuell anpassen

