Ratgeber: Nintendo Switch ausschalten: Im Dock- oder Handheld-Modus

Nintendo Switch: Ausschalten oder Standby?

Nintendo Switch mit Controller ausschalten: Geht das?

Zuerst muss der Power-Knopf an der Oberseite des Tablets so lange gedrückt werden, bis das Menü erscheint. Anschließend navigiert man zum Punkt „Power-Optionen“. Hier hat man die Wahl zwischen „Neu Starten“, „Ausschalten“ oder „Schließen“. Um die Konsole richtig abzuschalten, wählt man die Option „Ausschalten“. Abschließend muss die Eingabe mit einem Druck auf die Taste „A“ bestätigt werden. Die Nintendo Switch wurde nun vollständig ausgeschaltet und kann bei Bedarf jederzeit wieder eingeschaltet werden.

Da sich im Menü augenscheinlich nur eine Option für den Standby-Modus befindet, stellen sich Switch-Fans immer wieder folgende Frage: Wie kann man die Nintendo Switch ausschalten? Das vollständige Abschalten der Konsole ist zwar grundsätzlich möglich, aber leider nicht so intuitiv wie viele Nutzer es gerne hätten. Direkt mit dem Controller ist das Ausschalten der Nintendo Switch nämlich nicht möglich.Wenn man in dienavigiert, stellt man fest, dass sich die Konsole dortlässt. Dieser lässt sich im Dock durch einen Druck auf den Power-Knopf der Konsole aktivieren.Im Standby-Betrieb werden der. Die Konsole verbraucht dadurch. Gerade bei einer intensiven Nutzung sollte man der Nintendo Switch jedoch von Zeit zu Zeit eine richtige Auszeit gönnen und diese. Diesder Konsole.Wer seine Nintendo Switch nach der Nutzungmöchte, muss das Gerät also nicht nur in den Standby-Modus versetzen, sondern es. Dies geht allerdings, wenn sich die Konsole gerade im TV-Modus befindet.Die Konsole kann man nur direkt über das Tablet vollständig abschalten. Mit den. Dies gilt sowohl für die Joy-Con-Controller als auch Pro Controller. Egal ob die Konsole dabei gerade im Dock oder als Handheld genutzt wird – die Vorgehensweise ist immer gleich:Häufig kommt diesbezüglich die Frage auf, ob die Nintendo Switch im ausgeschalteten Zustand überhaupt lädt. Was Nutzer oft nicht wissen: Man kann die. Hierfür muss das Tablet nuroder per Netzteil an die Steckdose angeschlossen werden. Ob die Konsole eingeschaltet, im Standby-Modus oder komplett ausgeschaltet ist, spielt beim Aufladen keine Rolle.