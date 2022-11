Ratgeber: PS4 Festplatte tauschen: Speicherplatz erweitern

PS4: Festplattentausch ohne Datenverlust

In den Einstellungen unter dem Punkt „System“ wählt man „Sichern und Wiederherstellen“. Im folgenden Schritt wählt man die Option „PS4 sichern“. Daraufhin kann man festlegen, welche Dateien per Backup gesichert werden sollen. Je nach Größe kann die Datensicherung nun einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wechsel der PS4 Festplatte: Einbau und Installation

Die linke Oberseite des Festplattenabdeckung wird zuerst nach außen geschoben, um die Konsole zu öffnen. Nach dem Lösen einer Schraube kann der Festplattenrahmen aus dem Gehäuse gezogen werden. Alle vier Schrauben, die sich an der Festplattenhalterung befinden, werden jetzt abgeschraubt und entfernt. Die alte Festplatte kann herausgenommen und durch den neuen Speicher ersetzt werden. Dabei ist es besonders wichtig, den neuen Datenträger wieder korrekt einzusetzen. Im folgenden Schritt werden die Schrauben wieder an die Halterung geschraubt, woraufhin diese in die Konsole gesteckt wird. Daraufhin wird die Konsole wieder zusammengebaut und mit dem Stromnetz verbunden.





Um problemlos bei der PS4 die Festplatte zu tauschen, schließt man jetzt den USB-Stick mit dem zuvor heruntergeladenen PS4-Betriebssystem an die Konsole an. Anschließend wird die Power-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt, so dass die PS4 im abgesicherten Modus hochfährt. Schließlich klickt man auf „PS4 initialisieren“ und „Systemsoftware neu installieren“.





Bei der PS4 die Festplatte tauschen macht Sinn, wenn man mehr Speicherplatz auf der Konsole haben oder die verbaute HDD durch eine SSD ersetzen möchte. Da beim selbstständigen Öffnen der PS4 jedoch die Garantie erlischt, sollte man beim Festplattentausch möglichst behutsam vorgehen. Vor dem Austausch der Festplatte ist es zudem empfehlenswert, wichtigen Daten per Backup zu sichern.