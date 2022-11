Ratgeber: PS5 SSD einbauen: Anleitung für mehr Speicherplatz

PS5: Voraussetzungen für den Einbau einer internen SSD

Die Festplatte muss eine M.2 NVMe-Schnittstelle besitzen. Der Datenträger sollte eine Speicherkapazität zwischen 250GB und 4TB sowie eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5500MB/s haben. Idealerweise besitzt die Festplatte einen integrierten Kühlmechanismus. Die SSD darf höchstens 25mm breit, 110mm lang und 11,25mm hoch sein.

SSD in PS5 richtig einbauen und anschließen

Zuerst wird die PS5 auf einer flachen und ebenen Oberfläche platziert. Um die Konsole vor Kratzern zu schützen, leget man am besten ein weiches Tuch darunter. Anschließend entfernt man den Standfuß und positioniert die PS5 so, dass die Front mit dem PlayStation-Logo nach unten zeigt. Nun wird mit der linken Hand die linke obere Ecke der Abdeckung angehoben und gleichzeitig mit der rechten Hand nach rechts gezogen. Nachdem die Abdeckung entfernt wurde, öffnet man mit dem Schraubenzieher die Abdeckung des SSD-Slots. Im folgenden Schritt muss im Slot eine weitere Schraube entfernt und der Abstandhalter entsprechend der Größe der SSD eingestellt werden. Jetzt kann die SSD vorsichtig in den Slot eingesetzt, nach unten gedrückt und festgeschraubt werden. Daraufhin schraubt man die Abdeckung des Slots wieder auf und setzt die PS5 komplett zusammen. Nach dem Einbau schließt man die PS5 erneut an und startet die Konsole. Beim Start fordert die PS5 jetzt dazu auf, die SSD zu formatieren. Nach der Formatierung kann die SSD zum Speichern von Inhalten genutzt werden.



Darüber hinaus kann man nicht nur in die PS5 eine SSD einbauen, sondern auch eine zweite SSD als externen Datenträger für die Konsole nutzen und so den Speicherplatz noch weiter erhöhen.

Mit dem Einbau einer zusätzlichen SSD-Festplatte kann man die Speicherkapazität und die Arbeitsgeschwindigkeit der PS5 deutlich erhöhen. Möchte man in die PS5 eine SSD einbauen, sollte man jedoch einige Punkte beachten. Die interne SSD muss unter anderem eine bestimmte Größe sowie eine Speicherkapazität von maximal 4TB haben. Sind die Voraussetzungen erfüllt, bedarf der Einbau und die Formatierung der zweiten Festplatte nur weniger Schritte.Nicht jede SSD lässt sich ohne Weiteres in eine PS5 einbauen. Um Probleme beim Einbau oder beim späteren Abspeichern von PS5-Spielen zu vermeiden, sollte die Festplatte folgende Eigenschaften erfüllen:Für den Einbau der SSD in die PS5 benötigt man einen. Zunächst muss die Konsolewerden. Daraufhin verläuft der Einbau in folgenden Schritten: