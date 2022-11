Ratgeber: iPad Pin vergessen: Zurücksetzen im Wiederherstellungsmodus

Persönlichen iPad Pin vergessen: Was nun?

iPad mit dem Computer verbinden. Das iPad ausschalten. iPad anschließend in den Wiederherstellungsmodus versetzen: Bei iPad-Versionen ohne Home-Buttton wird dafür die obere Taste gedrückt und nicht losgelassen, bis der Wiederherstellungsmodus auf dem iPad angezeigt wird. Bei iPads mit Home-Taste ist es diese, die man gedrückt halten muss. Das iPad wird nun in iTunes auf dem Computer angezeigt. Dort kann man auf den Button „Wiederherstellen“ klicken und optional ein Backup draufladen.

Wie ändere ich meinen iPad Pin?

Code deaktivieren: Anschließend wird kein Code mehr für die Freischaltung des Gerätes verlangt.

Code ändern: Dazu muss zunächst der aktuelle Code eingegeben werden.

Zugriff im Sperrzustand erlauben: Mit dieser Option ist es möglich, auch ohne Entsperrung auf zahlreiche Funktionen zuzugreifen.

Daten löschen nach zehnmaliger Falscheingabe. Hat man den iPad Pin vergessen, sollte man bei einem fehlenden oder unvollständigen Backup den Code nicht zu oft falsch eingeben

Das ist für den Inhaber des iPads jedoch kein Problem: Es werden nämlich alle Daten geladen. Diese können anschließend wieder auf das wiederhergestellte iPad transferiert werden. In diesem Ratgeber erklären wir, wie man am schnellsten wieder Zugriff auf das iPad erlangt. Das iPad muss wiederhergestellt werden. Im Rahmen dessen werden alle Daten von dem Tablet gelöscht, darunter der Pin. Dieser kann neu angelegt werden, sobald das iPad wiederhergestellt wurde. Dafür reicht es, den folgenden Schritten zu folgen: Den iPad Pin ändert man ganz einfach in den Einstellungen. Auf Modellen mit Touch-ID wählt man innerhalb der Einstellungen aus. Bei iPad-Modellen mit integrierter Face-ID ist es der. Hier hat man unter anderem die folgenden Möglichkeiten: