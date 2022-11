Ratgeber: iPad Screenshot machen: Mit einem gekonnten Tastendruck

iPad Screenshot machen auf dem Pro: Ganz einfach ohne Home-Button

iPad Screenshot machen von ganzer Seite: Ganze Websites abfotografieren

Zunächst wird über den Safari-Browser die Webseite aufgerufen, die abfotografiert werden soll. Nun wird ein Screenshot erstellt, indem auf Geräten mit Home-Button die obere Taste zusammen mit dem Home-Button oder auf den Pro- und Air-Modellen die obere Taste zusammen mit einer der Lautstärketasten betätigt wird. Wählt man den Screenshot in der Vorschau aus, sieht man oben rechts im Menü den Punkt „Ganze Seite“. Auf der rechten Seite wird nun die abfotografierte gesamte Länge der Webseite angezeigt. Scrollt man den Bereich nach Belieben ab, ist es möglich, die gewünschten Inhalte auszuwählen und so einen kompakten Screenshot der gesamten Webseite zu erhalten. Der erstellte Screenshot kann nun als PDF-Datei gespeichert werden und befindet sich anschließend innerhalb der App „Fotos“.

Screenshot mit Apple Pencil: Ideal für Markierungen

Ob wichtige Reiseinformationen, die letzte E-Mail oder ein Bild von Freunden, mit dem iPad einen Screenshot machen ist sehr einfach und bedarf lediglich eines kurzen Tastendrucks. Dazu reicht nämlichaus.Wie man den Bildschirm auf allen verfügbaren iPads abfotografiert und welche Tricks ein wahrer iPad-Fan noch kennen sollte, teilen wir in dieser Anleitung.Der Home-Button auf dem iPad wurde erstmals mit dem iPad Pro aus dem Jahr 2019 entfernt. Die neueren iPad Air Versionen wurden dem intuitiven Design der Pro-Modelle angepasst und verfügen ebenso über keinen Home-Button mehr.Bediente man sich vorher der oberen sowie der Home-Taste, um wichtige Informationen des Bildschirms abzufotografieren,. Neuere iPads fotografieren persönliche Inhalte ab, indemund die gedrückten Tasten anschließend zur gleichen Zeit losgelassen werden.An einer Sache änderte Apple mit dem Übergang zum neuen System jedoch nichts: Der Miniarturansicht. Diese bietet Nutzern nach wie vor die Möglichkeit, auf den angefertigten Screenshot zuzugreifen oder diesen sofort zu löschen., wischt man mit dem Bild einfach nach links. Überlegt man es sich dann doch noch anders oder wurde der Screenshot aus Versehen gelöscht, befindet sich dieser innerhalb des Foto-Albums „Zuletzt gelöscht“. Dort lässt sich das gelöschte Bild problemlos wiederherstellen.Mithilfe diverser Tricks lässt sich mit dem iPad ein Screenshot machen, der noch mehr bietet als ein kleiner Ausschnitt des Bildschirms. So ist es möglich, eineVor diesem Feature war es oft notwendig, mühsam mehrere Screenshots machen zu müssen. Nun lassen sich Inhalte einer ganzen Seite kompakt innerhalb eines Screenshots zusammenfügen. Der Trick steht zukünftigen iPad-Allroundern mit den folgenden Schritten zur Verfügung:Mit dem iPad einen Screenshot machen und diesen direkt mit Markierungen versehen ist mit einem Apple Pencil problemlos möglich. Dafür muss einfachwerden. Nun kann mithilfe der Symbolleiste „Markierungen“ auf die Zeichenwerkzeuge zugegriffen werden. Der fertig bearbeitete Screenshot kann nun an Freunde und Bekannte verschickt oder direkt in Dokumenten verwendet werden.