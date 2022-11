Ratgeber: PS4 Controller ausschalten: Ganz einfach den Akku schonen

PS4 Controller ausschalten ohne PS4

Wie schnell lässt sich mein PS4 Controller laden?

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel

Mithilfe einer Ladestation

Mittels einer externen Powerbank

Mit einem Micro-USB-Ladekabel

Ist die Runde erledigt und man möchte eine kurze Pause einlegen, lohnt es sich, wenn man den PS4 Controller ausschalten lässt. Dies lässt sich innerhalb der Energieoptionen einstellen. Dort gibt man einfach ein, wann der DualShock-Controller ausgeschaltet werden soll.Ansonsten lässt sich der PS4 Controller ausschalten, indem manden PS-Button in der Mitte des Eingabegerätes betätigt. Eine spezielle Tastenkombination wird also nicht erfordert. Der PS4 Controller kann nun auf dem üblichen Platz abgelegt werden, bis er das nächste Mal benötigt wird.Das macht sich mehr bezahlt, als den Controller angeschaltet abzulegen. So wird nämlich weiterhin die Akku-Ladung aufgebraucht. Möchte man dann die nächste Runde des neuen Lieblingsspiels bestreiten, könnte der Controller bereits über keine Batterieladung mehr verfügen.Es ist möglich, den PS4 Controller ausschalten zu lassen,. Soll die aktuelle Spiel-Session unterbrochen werden, muss lediglich die Power-Taste gedrückt werden, bis der Controller ausgeht.Ist die PS4 zu diesem Zeitpunkt noch angeschaltet, wird auf dem Bildschirm ein Warnhinweis angezeigt, dass derzeit kein Controller mit dem System verbunden ist. Dieser verschwindet jedoch, sobald der Controller wieder angeschaltet wird.Der Lithium-Ionen-Akku des PS4 Controllersladen. Eine maximale Ladegeschwindigkeit wird sichergestellt, wenn der Controller mit 5,2V und konstanten 5.000mA aufgeladen wird. Deswegen lohnt es sich, den PS4 Controller ausschalten zu lassen. So ist es nicht notwendig, diesen ständig erneut aufzuladen. Der PS4 Controller lässt sich mit mehreren Möglichkeiten neu laden: