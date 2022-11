Ratgeber: PlayStation Plus: So wird der Guthaben-Code eingelöst

Code-Einlösen direkt im Web-Browser

Code-Einlösen an der Konsole

PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium – wer sich im undurchsichtigen Dschungel der PlayStation-Plus-Tarife für sein Wunschformat entschieden hat und in der aktuellen Sparaktion anlässlich des Black Friday ein gutes Angebot abgestaubt hat, der ist leider noch nicht am Ziel.Der 12-stellige Code, der einem per Mail ins Postfach flattert oder z.B. direkt im Amazon-Konto angezeigt wird, der möchte natürlich eingelöst werden.Am einfachsten geht das direkt im Browser: Auf der offiziellen deutschen Login-Seite des PlayStation Network gibt man seine Daten ein – die muss man natürlich parat haben, während die Daten beim Öffnen des PlayStation Store an der Konsole vermutlich schon hinterlegt sind. Einen Klick auf das eigene Konto-Icon später erscheint das Feld "Code einlösen" – und dort wird der 12-stellige Code dann einfach eingetragen und bestätigt. Im Nu ist das gekaufte Guthaben auf dem Konto.Aber Vorsicht, wer beim Black Friday gespart hat, der beachte Sonys Warnung: "Du erhältst Guthaben, mit dem du nur bis 28.11. im PlayStationStore die 25% reduzierte PS Plus Premium 12 Monate Mitgliedschaft kaufen kannst. Nach dem 28.11.22 ehöht sich der PlayStation Plus Preis im PlayStation Store wieder, aber das Guthaben kann auch für alle anderen Inhalte im Store verwendet werden."Das heißt: Man muss das neue Guthaben im PSN-Store dort auch gleich noch für den Kauf des aktuell vergünstigen PS-Plus-Abos benutzen!Minimal umständlicher ist der Weg über die PlayStation-4- oder PlayStation-5-Konsole: Dort öffnet man über das gut sichtbare Icon den PlayStation Store. Anschließend geht es mit wenigen Tasten in die obere Navigationsleiste des Stores – und dort dann ganz nach rechts bis zum Icon mit den drei Punkten ("...").Im daraufhin auftauchenden Menü findet sich dann ebenfalls das Feld "Code einlösen" – hier kommt der just erhaltene 12-stellige Code rein. Und auch hier darf der Spieler natürlich nicht vergessen, mit dem neuen Guthaben bis zum 28. November 2022 das aktuell im Preis reduzierte PS-Plus-Abo zu kaufen.