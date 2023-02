Ratgeber: PS4 initialisieren: Verschiedene Optionen des Zurücksetzens

PS4 Daten sichern mit Backup auf externer Festplatte

Zunächst navigiert man zu den Systemeinstellungen Nun wird innerhalb der Rubrik „System“ die Option „Sichern und Wiederherstellen“ ausgewählt. Anschließend wird nach dem Anschließen eines USB-Sticks oder einer externen Festplatte der Punkt „PS4 sichern“ gewählt. Die Daten des externen Datenträgers können zu einem späteren Zeitpunkt problemlos mit der Option „PS4 wiederherstellen“ erneut auf die Konsole übertragen werden.





PS4 Initialisieren: Ganz einfach über die Einstellungen

Die. Möchte man diese verkaufen, sollen natürlich keine persönlichen Daten zurückgelassen werden. Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand kann aber auch helfen, diverse Probleme zu lösen. Unerwartete Spielabstürze und Darstellungsfehler lassen sich mit einer Initialisierung in vielen Fällen ganz einfach selbst lösen, ohne dass die PS4 in die Reparatur gegeben werden muss.Was die PS4 initialisieren für eine Bedeutung hat, wie lange die Dauer ist und wann es zu einem Datenverlust kommt, erklären wir in diesem Leitfaden. Soll die Konsole tatsächlich lediglich zur Fehlerbehebung zurückgesetzt werden, geben wir ebenso eine Anleitung,. Und natürlich erklären wir, was der Unterschied zwischen den beiden Optionen schnell und voll ist.Bevor darüber nachgedacht wird, die PS4 zu initialisieren, sollte ein Backup erstellt werden. Besteht kein Interesse mehr daran, auf die Daten nochmal zuzugreifen, kann dieses jedoch auch ausbleiben. Einund erfordert lediglich ein paar Schritte:Als ersten Schritt muss man die Verbindung zum PSN-Konto trennen. Anschließend wird auf die Einstellungen der Konsole zugegriffen. Dort findet man. Möchte man die PS4 initialisieren ohne Datenverlust ist die zweite Option die ideale Wahl. Sollen jedoch endgültig alle Daten gelöscht werden, muss man unbedingt die Variante „PS4 initialisieren“ auswählen.Möchte man die PS4 initialisieren, haben Benutzer. Die erste Möglichkeit ist eigentlich selbsterklärend und beschreibt eine besonders schnelle Löschung der System- und persönlichen Daten. Diese ist nicht so gründlich wie die „volle“ Dateneliminierung und bietet sich dann an, wenn man nicht all zu viel Zeit mitbringt und schnell weiterspielen möchte.Soll die Konsole hingegen verkauft werden,. So stellst man sicher, dass auch wirklich alle persönlichen Log-In-Daten gelöscht und auch sonst keine Dateien mehr wiederhergestellt werden können. Wählt man diesen Prozess, um die PS4 zu initialisieren, kann dieser jedoch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.