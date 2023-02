Ratgeber: PS4 geht nicht an: Leitfaden zur Behebung des Problems

Erste Hilfe bei Startproblemen der PS4

Hat sich die Konsole vielleicht überhitzt ? Die Konsole sollte mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu anderen Oberflächen platziert werden.

? Die Konsole sollte mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu anderen Oberflächen platziert werden. Fällt das Netzteil aus, wird die Konsole nicht mehr mit Strom versorgt. Hier reicht es, ein neues Netzteil zu kaufen .

. Vielleicht liegt es lediglich daran, dass die Konsole nicht richtig ausgeschaltet wurde. Mit dem „Hard Reset“ sollte die PS4 anschließend wieder angehen. Dafür muss der Power-Button gedrückt werden, bis dieser zwei mal ertönt.

Man sollte ebenso versuchen, die PS4 im abgesicherten Modus zu starten. Dort besteht die Möglichkeit, die Datenbank neu aufzubauen. Dies löst oft Probleme, die zu einem fehlerhaften Start der Konsole führen.

Weiterhin ist es möglich, dass interne Komponenten nicht mehr richtig funktionieren. In diesem Fall kommt man um eine professionelle Reparatur meistens nicht herum.

