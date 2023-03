Ratgeber: PS3 Spiele auf der PS5: Nur mit Premium-Abonnement

Ausgewählte PS3 Spiele auf der PS5 trotz fehlender Abwärtskompatibilität

Ratchet & Clank: A Crack in Time

Ragnarok Odyssey Ace

Red Dead Redemption

Saints Row 2

God of War HD

Fallout New Vegas

PS3 Spiele auf der PS5: Vielleicht in der Zukunft?

Beim Kauf der PS5 stellt sich die Frage, ob: Ob also zum Beispiel PS3 Spiele auf der PS5 spielbar sind. So könnten Rollenspielfans zum Beispiel das originale Red Dead Redemption und Mass Effect 2 spielen und Shooter-Enthusiasten zurückkehren auf die originalen Kriegsschauplätze des Klassikers Call of Duty 4: Modern Warfare.Die gute Nachricht ist, dass Sony die neue Vorzeigekonsole sehr wohl mit einer Abwärtskompatibilität ausgestattet hat – jedoch nur bis zur 4. Generation der ikonischen Spielekonsole. Es sind also lediglich Spiele der PS4 abwärtskompatibel auf der PS5., diverse PS3-Klassiker auf der PS5 zu spielen und so den Spielspaß vergangener Zeiten wieder aufleben zu lassen.Demkam Sony zumindest zum Teil nach. So ist es mit einem PlayStation Plus-Premium-Abonnement möglich, diverse PS3-Spiele via des Cloud-Streaming-Services zu spielen.Dies umfasst jedoch nicht den gesamten Spielkatalog und schließt ebenso PS3-Spiele aus, die einst als physische Kopie erworben wurden. Zudem wird kritisiert, dass die PS3-Spiele ausschließlich als Premium-Mitglied eines PS-Plus-Abonnements gestreamt werden dürfen und somit nicht dem Spieler selbst gehören.Positiv bewertet wird, dass sich in der Spielauswahl ebenso Games der PS1 und PS2 befinden. In derfindet man zum Beispiel die folgenden Titel:Um diese und andere PS3 Spiele auf der PS5 spielen zu können,werden.Mit einigen der eindrucksvollsten und wegweisendsten Titeln der Videospiel-Geschichte. Bis zum Release des Nachfolgers wurden ungefähr 88 Millionen Exemplare verkauft.Umso mehr stürzen sich Gamer immer wieder auf Gerüchte, die auf eine zukünftige Abwärtskompatibilität hindeuten., dass Sony eine solche zukünftig einführen wird. Konkretisiert wird dies durch die erst kürzlich erfolgte Einführung des neuen Premium-Abonnements, mit der das Streaming diverser PS3-Titel ermöglicht wurde.Möchten Gamer also PS3 Spiele auf der PS5 spielen, müssen sich diese leider mit der eingeschränkten Auswahl an Titeln zufrieden geben.