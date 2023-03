Ratgeber: PS3 Controller an die PS4 anschließen: Nur mit einem Converter möglich

PS3 Controller an PS4 verwenden: Verbindung über Converter

Mit dem Converter wird der PS4 angezeigt, dass ein offizieller Controller angeschlossen sei . Dazu wird ein USB-Hub an den Adapter angeschlossen, welcher wiederum über ein Kabel mit einem PS4 Controller verbunden wird. Nun kann der PS3 Controller entweder per Kabel oder mithilfe eines Bluetooth-Dongles auch wireless verwendet werden. Dies ist die beste Option, wenn man einen PS4 Controller besitzt .

Besitzt man keinen PS4 Controller, kann der PS3 Controller auch direkt über einen Bluetooth-Dongle an den Adapter angeschlossen werden. Bei dieser Option ist jedoch mit einem regelmäßigen Verbindungsabbruch zu rechnen, da das System keinen offiziellen Controller feststellen kann.

Sind PS3-Lenkräder kompatibel mit der PS4?

Kommen Freunde zu Besuch und es fehlt für das gemeinsame Zocken ein Controller, ist das ärgerlich. Da kommt die Frage auf,. Ganz gleich, ob es sich um einen SIXAXIS oder auch den DualShock 3 Controller handelt, ist die Antwort leider enttäuschend. Diese lassen sich nämlich beide nicht ohne Adapter mit der PS4 nutzen.Die Verbindung kann weder über die Bluetooth-Schnittstelle der Konsole noch über ein USB-Kabel hergestellt werden. Wie mankann, teilen wir in dieser Anleitung mit.Zieht man den PS3 Controller einem PS4 Controller vor oder ist aus der Not auf diesen angewiesen, gibt es Converter, die das Spielen ermöglichen. Um die Controller-Beschränkung von Sony zu umgehen,Ein Adapter lohnt sich also, wenn man noch über einen PS3 Controller verfügt und mit diesem spielen möchte. Da der Controller der PlayStation 3 jedoch nicht nativ an der Nachfolgekonsole funktioniert,, die insbesondere bei hektischen Spielen lästig sein können.Abgesehen von der Frage, ob man den PS3 Controller mit der PS4 verbinden kann,. Hat man sich für die PS3 ein qualitativ-hochwertiges Lenkrad zugelegt, möchte man sich nicht unbedingt ein neues für die PS4 besorgen.Dies ist nicht nur mit hohen Kosten verbunden, sondern bei einem funktionsfähigen Gerät außerdem verschwenderisch. Genauso wie bei Controllern der PS3 wird auch die Konnektivität eines Lenkrads nur über einen Adapter ermöglicht. Somit lässt sich weder ein PS3 Controller an die PS4 ohne Adapter noch ein Lenkrad mit der Spielekonsole verbinden.