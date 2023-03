Ratgeber: PS4 Hintergrund ändern: Zum Beispiel mit Bildern vom Handy

PS4 Hintergrund wechseln: Per USB, Handy oder Webbrowser

Zunächst wird der USB-Stick mit der PS4 verbunden. Nun navigiert man zu dem Punkt „Einstellungen“ und klickt innerhalb der Rubrik „Designs“ auf den Button „Benutzerdefiniert“. Dort findet man innerhalb des Punktes „Bild auswählen“ den USB-Stick. Wählt man diesen aus, kann man sich das gewünschte Bild mit der Quadrat-Taste in der Vollbildansicht anschauen und dieses anschließend als Hintergrundbild auswählen.

Hintergrundbilder auf der PS4: Mögliche Auflösung

Möchte man den PS4 Hintergrund ändern, steht einem dazu eine große Auswahl im PlayStation-Store zur Verfügung. Es war jedoch für lange Zeit nicht möglich, eigene Bilder als Hintergrund auszuwählen. Diesim Jahr 2017.Nun können Bilder zum Beispiel. Aber auch Screenshots, die zuvor mit einer Betätigung der Share- und Dreiecktaste aufgenommen wurden, können problemlos als neuer Hintergrund eingesetzt werden.Ebenso besteht die Option, Bilder über den Webbrowser der PS4 herunterzuladen oderzu übertragen. Hier erklären wir, wie man den Hintergrund ändert und auf welche Details man bei der Bilderauswahl achten sollte.Ist man daran interessiert, auf der PS4 den Hintergrund zu ändern, gibt es mehrere Methoden, dies zu bewerkstelligen. Will man ein eigenes Bild verwenden, ist es am leichtesten,einzustellen. Dazu navigiert man einfach zur Aufnahmegalerie, in welcher man einen Blick auf die verfügbaren Screenshots erhält. Anschließend kann über die Options-Taste der Punkt „Als Hintergrund einstellen“ ausgewählt werden.Alternativ benutzt man bei dem Wunsch, den PS4 Hintergrund zu ändern, den Webbrowser der Konsole. Durchstöbert man diverse Webseiten, ist für jeden Geschmack das passende Motiv dabei.Um Bilder vom Handy auf die PS4 zu übertragen,. Mit dieser kann das Handy als zweiter Bildschirm benutzt und so zum Beispiel ein Wallpaper aus der Fotogalerie des Handys als Hintergrundbild eingestellt werden.lassen sich am besten mit einem USB-Stick auf die PS4 übertragen. Dafür sollte man einen Blick auf die folgenden Schritte werfen:Auch wenn die PS4 Pro dafür kritisiert wurde, keine Blu-rays in 4K-Auflösung abzuspielen, ist es problemlos möglich, einanzeigen zu lassen. Anders ist es auf der normalen PS4: Auf dieser ist nur eine Auflösung in Full-HD möglich, also mit 1920 x 1080 Pixel.Möchte man frischen Wind auf die Konsole bringen und mit einem 4K-Wallpaper das Menü verschönern, sucht man dafür einfach nach 4K-Hintergrundbildern. So lässt sich auf der PS4 der Hintergrund ändern und ganz leichtals Wallpaper benutzen.