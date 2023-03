Ratgeber: PS4 beste Apps: Kamera App, Spiele App, Bildbearbeitung und Musik

Streaming-Apps auf der PS4

Spiele und Kamera Apps auf der PS4

Gesichtserkennungs-Software: Mit der Kamera kann das Gesicht gescannt und sich anschließend automatisch eingeloggt werden.

Spracherkennung: Mithilfe des eingebauten Mikros erkennt die PS Camera Sprachbefehle, mit welchen zum Beispiel die Bibliothek durchsucht oder Spiele gestartet werden können.

Video-Streaming: Die Kamera erlaubt es, das Spielgeschehen in die ganze Welt zu streamen.

Außer einer umfangreichen Spielbibliothek. Aber wobei handelt es sich bei der PS4 um die besten Apps? Das hängt ganz davon ab, wofür man sich interessiert.Durchstöbert man die App-Auswahl,– ganz gleich, ob man nach einem Video- und Bildbearbeitungstool, einer Streaming-App oder auch kleinen Spieleapps sucht. So überbrückt man Wartezeiten auf den Teammate oder entspannt sich nach einer besonders aufregenden Runde des Lieblingsspiels.In diesem Guide teilen wir mit, auf welche Apps der vielfältigen App-Bibliothek man besonders einen Blick werfen sollte.Um die neue Lieblingsserie zu schauen. Die PS4 ausgestattet mit verschiedenen Streaming-Apps reicht dafür schon aus. Netflix, Amazon Prime und YouTube bieten hochwertige Apps, die ein umfangreiches Angebot an Serien und Filmen anbieten.und sich die eine oder andere Inspiration für das eigene Gameplay abschauen. Natürlich ist es über den Controller möglich, mit dem Streamer und anderen Zuschauern zu kommunizieren.Diemit Spotify abspielen. Verfügt man über kein Abonnement und hat kein Problem mit einer gelegentlichen Werbeanzeige, kann man Spotify auch kostenfrei verwenden.Mit der PlayStation Kamera tritt man nicht nur in legendäre Virtual-Reality-Welten ein, sondern kann ebenso Gameplay streamen und so Zuschauer auf der ganzen Welt begeistern. Die PS Kamera bietet verschiedene Funktionen:Mit der Videobearbeitungs-App SHAREfactoryund so zum Beispiel mit einem Kommentar oder Hinweisen versehen werden. In die Gameplay-Videos können außerdem Texte und digitale Aufkleber hinzugefügt werden.Sucht man nach dem Begriff „PS4 beste Apps“,. PlayLink bietet eine kreative und packende Auswahl qualitativ-hochwertiger Minigames. Ganz gleich, ob man sich nach einem intelligenten Quizspiel oder auch einem Mehrspieler-Abenteuer sehnt, mit PlayLink wird jeder Spieler fündig. Hat man einmal das perfekte Spiel gefunden, verwendet man einfach das Smartphone oder Tablet als Controller und steuert so die Spielfigur durch das digitale Abenteuer.