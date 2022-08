Moving Out 2: Fortsetzung zur Multiplayer-Umzugsgaudi mit Trailer angekündigt

Moving Put 2: Online-Coop und mehr neue Features kommen

Mehr als 50 neue Level

Neue Figuren zur Auswahl

Offline- oder Online-Coop

Crossplay

Passende Spielphysik

Assist Mode mit allerlei Funktionen für Barrierefreiheit

Umziehen stresst und strengt an, es sei denn, man erledigt die Arbeiten mit einem Controller in der Hand. Mit Moving Out 2 geht der digitale Tapetenwechsel in die nächste Runde.Der erste Moving Out entpuppte sich im Multiplayer als Party-Hit , der zwar weniger ausgefeilt als das vergleichbare Overcooked ist, dafür aber auch weniger stressig. Nun wurde im Rahmen der jüngst gestarteten Gamescom 2022 der Nachfolger mit einem Trailer angekündigt, der wieder jede Menge Spaß verspricht:Das Kernprinzip bleibt für Moving Out 2 dasselbe, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht : Zusammen mit befreundeten Helferlein belädt man die Umzugstrucks mit Kisten, Kartons und Möbeln und versucht dabei, allerlei Stolperfallen aus dem Weg zu gehen, während einem die Zeit im Nacken sitzt.Fans des Erstlings dürfen sich dabei auf über 50 neue halsbrecherische Level sowie neue F.A.R.T.( Furniture Arrangement and Relocation Technicians)-Angestellte freuen. Aber das ist noch längst nicht alles, wie die folgende Liste mit den wichtigsten Neuerungen zeigt:Moving Out 2 soll 2023 für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X | S und bei Steam erscheinen. Wie schon zuvor arbeiten DevM Games und das SMG Studio daran. Publisher ist Team17.