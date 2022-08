Killer Klowns from Outer Space: The Game: Kult-Horror-Adaption mit Dead by Daylight-Touch

Killer Klowns from Outer Space: The Game – Das ist der offizielle Gamescom-Trailer

Features und Release-Zeitraum

Mit Killer Klowns from Outer Space kündigt Teravision Games seinen asymmetrischen Multiplayer-Horror an. Der Gamescom-Trailer entführt uns in die wilden 80er-Jahre.Der Titel basiert dabei lose auf dem gleichnamigen kultigen Horror-Klassiker aus dem Jahr 1988, in dem im Zuge eines Meteoriteneinschlages bösartige Aliens auf die Erde kommen, die sich als Clowns getarnt haben. Als sie anfangen, die Bevölkerung der nahegelegenen Kleinstadt zu fressen, entfaltet sich aus der eingangs witzig klingenden Idee ein wahrer Grusel. In der offiziellen Videospieladaption von Killer Klowns from Outer Space sollen wir das humorvolle Horror-Spektakel nun mit unseren Freunden noch einmal selbst durchleben dürfen.Die Parallelen zum Film spiegeln sich allein in der ikonischen Pizza-Szene, die wir sowohl im Trailer des Originals als auch in jenem zum Spiel, der auf der Gamescom präsentiert wurde, gezeigt bekommen, bestens wider. Dafür dürfte unter anderem Randy Greenback, der bereits als Director von Friday the 13th: The Game gearbeitet hat, gesorgt haben. Unter tosender Rock'n'Roll-Musik sehen wir durch das Kinderzimmerfenster eines Teenagers, der beim Luftgitarre spielen die Welt um sich herum vergisst, wie die invasiven Clowns auf den Straßen von Crescent Cove ihr Unwesen treiben. Dabei verfolgt Killer Klowns from Outer Space: The Game einen Ansatz, den wir bereits bestens aus Spielen Dead by Daylight oder Propnight kennen dürften.Mit Laserpistolen bewaffnet heizen sie den Menschen, die sich verstecken oder sich mit eigenen Waffen zur Wehr setzen, ordentlich ein. Im Spiel schlüpfen wir entweder in die Rolle der aggressiven Außerirdischen und gehen in einem Team von drei Spielern auf die Jagd nach Überlebenden. Oder aber wir schließen uns der verbliebenen Erdbevölkerung an und versuchen entschlossen, den Alien-Angriff abzuwehren und die Killer Klowns zurück in den Outer Space zu befördern. Dass wir dabei zahlenmäßig mit sieben Spielern überlegen sind, dürfte die abgedrehten Waffen der finsteren Clown-Connection allerdings nur wenig interessieren.Dafür, dass das intergalaktische Katz-und-Maus-Spiel nie langweilig wird, sollen verschiedene Schlüsselelemente des Spiels sorgen. So erwartet uns laut den Entwicklern ein einzigartiger Mix aus Versteckspiel, PvPvE und dynamischen Aufgaben, die mit unterschiedlichen Zielen und Herausforderungen aufwarten. Die unterschiedlichen Umgebungen der Kleinstadt Crescent Cove, ein zufällig erstelltes Karten-Layout sowie die Vielzahl an Möglichkeiten, diese Gegebenheiten für beide Teams zu ihrem Vorteil zu nutzen, tun ihr Übriges.Wer sich nun schon auf Killer Klowns from Outer Space: The Game freut, muss sich noch etwas gedulden. Geplant ist die Veröffentlichung erst für das Jahr 2023. Erscheinen soll der Titel sowohl für den Computer als auch für die aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen der letzten zwei Generationen.