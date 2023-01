Killer Klowns from Outer Space: The Game: Neuer Trailer stellt die gruseligen Stars des Spiels vor

Killer Klowns from Outer Space: Trefft die Klowns

Das Team hinter dem kommenden: The Game, stellt nun mit einem brandneuen Trailer die Stars der Manege näher vor: Die gruseligen Clowns.Bei dem Titel selbst handelt es sich um ein asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel, welches auf dem ikonischen MGM-Film von 1988 basiert. Mit dem brandneuen Trailer rücken die aggressiven Außerirdischen jetzt ins Rampenlicht.In Killer Klowns from Outer Space sollen die mörderischen, außerirdischen Zirkusfiguren, ganz nach der Vorlage ihrer Filmvorbilder und mit viel Liebe zum Detail gestaltet, die Hauptattraktion sein. Bei ihnen handelt es sich gleichzeitig um die fünf spielbaren Klassen, aus denen wir wählen können: Trapster, Tank, Fighter, Scout und Tracker. Mit dem brandneuen Trailer habt ihr nun vorab die Möglichkeit, die irren Gestalten etwas näher kennenzulernen:Dabei bietet jede der vorgestellten Klassen einen ganz individuellen Spielstil, der durch eigene Waffen und verschiedene Fähigkeiten von den anderen abgehoben wird. Publisher Good Shepherd Entertainment stellt uns auf der offiziellen Webseite seines Spiels noch weitere Informationen zu jeder Klasse zur Verfügung.In der Videospieladaption des gleichnamigen Films aus dem Jahre 1988, der in Deutschland den Namen Space Invaders trug, sollen Horror und Comedy in einem abstrusen Mix erneut vereint werden. Der Fokus von Killer Klowns from Outer Space liegt dabei ganz klar auf den spannenden 3v7-PvPvE-Kämpfen, aber auch Erkundung und allem voran das strategische Teamplay auf beiden Seiten soll das populäre Genre der asymmetrischen Multiplayer um eine neue Perspektive bereichern. Killer Klowns from Outer Space erscheint seiner Ankündigung zufolge noch in diesem Jahr, schon jetzt könnt ihr den Titel aber auf eurer Steam-Wunschliste hinzufügen und euch über die offizielle Webseite für die kommende Closed-Beta anmelden.