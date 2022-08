Friends vs Friends: PvP-Online-Shooter mit Deck-Building-Mechanik angekündigt

Wo Hase und Igel sich die Flinte reichen

"Let me tell you ‘bout some friends who invested all they had in a shady site that looked like a scam", mit dieser kleinen Liedzeile beginnt der Reveal-Trailer von Friends vs Friends, der kunterbunten Fusion aus PvP-Shooter & Sammelkartenspiel - entwickelt vom spanischen Entwicklerstudio Brainwash Gang - welche nun zum ersten Mal auf der Gamescom: Opening Night Live Bühne für PC und nicht näher bestimmte Konsolen angekündigt wurde.Doch die namensgebenden tierischen Freunde hatten Glück, denn die magischen Karten waren alles andere als ein Scam. So kombiniert Friends vs Friends klassisches Schooter-Gameplay in 1v1 oder 2v2 Online-Gefechten mit einer interaktiven Sammelkarten-Mechanik. Kräfte, Waffen und Debuffs werden aus dem Kartendeck heraus auf das Schlachtfeld projiziert: "Werde zum Titanen, rufe ein verbündetes Geschütz herbei, sauge mit Vampirgeschossen Gesundheit und verpasse deinen Freunden schreckliche Riesenköpfe!", der Fantasie und Sammellust sind keine Grenzen gesetzt.Dabei haben die über zehn spielbaren Charaktere in Cartoon-Optik wie Hund, Krokodil, Elch und Co. nicht bloß äußerliche Differenzen, sondern weisen jeder für sich einzigartige Fähigkeiten auf. Die eigene Kartenauswahl sollte dabei strategisch mit den Charakterfähigkeiten abstimmt werden, um in der Bestenliste bestehen zu können und sich gegenüber Spielern, Freunden und KI zu behaupten.Wann Friends vs Friends genau für Konsolen und PC erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Sicher ist aber, der Cartoon-Shooter wird keine Mikrotransaktionen beinhalten, die euch Fortschritt im Spiel verschaffen. Ebenso bestätigt der Entwickler, dass weitere Upgrades, In-Game-Events und saisonale Inhalte nach Release folgen sollen.