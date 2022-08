Atlas Fallen: Neues Action-RPG vom The Surge-Entwickler angekündigt

Rise from the dust. Unleash the storm "Gleite über den Sand einer zeitlosen Welt voller antiker Gefahren, Geheimnisse und Relikten der Vergangenheit. Behaupte dich in herausfordernden Kämpfen gegen legendäre Monstrositäten. Biete ihnen mit formwandelnden Waffen und magischen Fähigkeiten, die ihre Kraft aus dem Sand ziehen, die Stirn. Schlage mit gezielten Attacken Essenz aus deinen Feinden heraus und forme mit ihr deinen ganz eigenen Spielstil."



Screenshot - Atlas Fallen (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Atlas Fallen (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Atlas Fallen (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Atlas Fallen (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Atlas Fallen (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Atlas Fallen (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) In der halb offenen Fantasy-Welt stellt ihr euch alleine oder zu zweit im Online-Koop gigantischen Bestien, welche im cineastisch inszenierten dreiminütigen Reveal-Trailer durchaus zur Geltung kommen. Aber auch kurze Gameplay-Ausschnitte geben einen Vorgeschmack auf die rasanten Monster-Prügeleien des Action-Rollenspiels.

Wann genau der Titel des deutschen Entwicklers – welcher auch für Lords of the Fallen oder The Surge verantwortlich ist – nächstes Jahr auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint ist noch unbekannt.

So wie der Sand in einer Sanduhr zerrinnt, so neigt sich auch die Zeit der durch Eitelkeit verdorbenen Götter dem Ende entgegen. Mit Atlas Fallen kündigt das deutsche Entwicklerstudio Deck13 Interactive auf der Gamescom: Opening Night Live ein Action-Rollenspiel an, in welchem ihr die Menschheit zu neuer Selbstbestimmung führt. Atlas Fallen erscheint 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.