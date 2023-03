Atlas Fallen: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Spiel der The Surge-Entwickler

Atlas Fallen: Actionreiche Kämpfe gegen riesige Monster

Release im Mai in zwei Versionen

Nachdem zuletzt der Releasetermin bekannt wurde, gibt es nun auch einen ersten Gameplay-Trailer zu. Das neue Spiel von Deck 13 schickt euch in eine Wüste voller Gefahren., aber bislang haben sich die Entwickler mit Publisher Focus Entertainment zurückgehalten. Der Release rückt jedoch näher, weshalb nun so langsam die Marketing-Maschine angeworfen wird. Ausführliche Spielszenen gibt es im jüngsten Trailer aber noch nicht zu sehen.Der rund anderthalb Minuten lange Trailer mit dem Titel "Rise from Dust" vermittelt jedoch schon einmal einen Eindruck davon, was euch Atlas Fallen bieten will: Eine Wüstenwelt, deren größte Gefahr jedoch nicht die hohe Temperatur ist. Stattdessen erwarten euch Kämpfe gegen Monster, die eurem Charakter in Sachen Größe deutlich überlegen sind.Dafür könnt ihr zum Glück auf zahlreiche Waffen und ein Stück weit Magie zurückgreifen, um die verschiedenen Feinde zu bezwingen. Das Kampfsystem wirkt dabei sehr actionreich und erinnert vermutlich nicht zufällig an Capcoms. Aber seht im Trailer selbst:Die Vergleiche zu Monster Hunter passen auch von einer anderen Seite: Denn laut den Entwicklern solltet ihr im Laufe von Atlas Fallen nach und nach eure Waffen mit sogenannten "Essenzen der Gegner" verbessern können. Die erhaltet ihr nach einem erfolgreichen Kampf.Wer bereits Lust auf die Kämpfe in der Wüste hat, muss sich noch ein paar Wochen gedulden:am. Zum Release gibt es das Spiel von Deck 13 in zwei verschiedenen Editionen: Die Standard Edition enthält lediglich das Basisspiel inklusive etwaiger digitaler Vorbesteller-Boni, darunter ein paar Skins.Für 99,99 Euro gibt es zusätzlich noch im Store von Publisher Focus Entertainment die Signature Edition, die auf 100 Exemplare weltweit limitiert ist. Sie enthält neben dem Spiel ein exklusives Artwork von James Lowe, dem Artistic Director des Spiels, in Form eines nummerierten, laminierten Holzrahmens, ein handsigniertes Echtheitszertifikat und den DLC "Ruin Rising Pack".Der Release im Mai ist übrigens für Atlas Fallen keine einsame Geschichte. Bereits, während Ende Mai nach aktueller Planung