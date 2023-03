Atlas Fallen: Release des Action-Rollenspiels kurzfristig verschoben

Atlas Fallen: Mehr Zeit fürs Feintuning





— Deck13 | Atlas Fallen - coming August 10th! 💥 (@Deck13_de) March 29, 2023

Erst vor wenigen Wochen verkündeten Focus Entertainment und Deck 13 den Releasetermin von. Jetzt muss dieser schon korrigiert werden, denn das Action-Rollenspiel erscheint nicht bereits in wenigen Wochen.Statt wie zuvor geplant am 16. Mai 2023 zu erscheinen, wird der Release von Atlas Fallen jetzt erst amerfolgen. Dies gab das Entwicklerteam über Twitter bekannt und nennt dort altbekannte Gründe für die kurzfristige Verschiebung.Vom Frankfurter Studio heißt es, dass man die zusätzliche Zeit nutzen möchte, um Atlas Fallen den benötigten Feinschliff zu geben. Was genau damit gemeint ist, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor. Vermutlich geht es aber insbesondere noch um das Ausmerzen von Bugs und der Optimierung von Performance. Vor allemAus dem Grund erscheint Atlas Fallen deshalb ein paar Monate später. An den angekündigten zwei Versionen, wovon eine streng limitiert ist, ändert sich derweil nichts.veröffentlichten die Macher zudem vor kurzem einen ersten kleinen Trailer.Wir konnten das neue Spiel der The Surge-Entwickler übrigens schon ausprobieren.erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum sandigen Abenteuer aus Frankfurt.