Atlas Fallen: Zwei verschiedene Grafik-Modi für PS5 und Xbox Series X enthüllt

Atlas Fallen: Auflösung und FPS für PS5 & Xbox Series X

Bei Deck 13 laufen derzeit die finalen Arbeiten an, dem neuen Spiel des Frankfurter Entwicklerstudios. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Optimierung der Performance, zu dessen aktuellen Stand sich vor kurzem Creative Director Jan Klose äußerte.Atlas Fallen erscheint schließlich nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Auf der aktuellen Konsolengeneration wird Atlas Fallen laut Klose sowohl einenals auch einenbieten, die sich in Sachen Auflösung und Bildwiederholrate stark voneinander unterscheiden.Im Qualitäts-Modus, so Klose gegenüber den englischsprachigen Kollegen von gamingbolt , wird Atlas Fallen auf der PS5 und Xbox Series X in einerdargestellt. Der Performance-Mode hingegen liefert nur noch eine 1440p-Auflösung, dafür aber sind 60 Bilder pro Sekunde angepeilt. Ob diese am Ende erreicht werden, wird aber wohl frühestens zum Release feststellbar sein.Auf der Xbox Series S gibt es derweil keine unterschiedlichen Grafikmodi. Hier soll Atlas Fallen jedoch in Full-HD und 60 FPS laufen. Wie Klose weiter mitteilt, wird beim Action-Rollenspiel außerdem eine dynamische Auflösungsskalierung zum Einsatz kommen, um die Framerate in "intensiven Situationen" hoch zu halten.Zur Optimierung auf den PC gibt es derweil keine Infos seitens Klose. Bleibt zu hoffen, dass auch bei diesem Punkt die Entwickler genügend Feintuning betreiben, um nicht unfertig auf Markt zu erscheinen,. Bis zur Veröffentlichung ist aber noch etwas Zeit: Atlas Fallen erscheint am