Atlas Fallen: Neuer Trailer stellt das Kampfsystem des Action-Rollenspiels vor

Atlas Fallen: Das Kampfsystem stellt sich im Trailer vor

Nach drei Ausflügen in die Soulslike-Richtung wagt sich Deck 13 mitwieder in eine andere Richtung. Das sandige Action-Rollenspiel setzt auf, die im neuen Trailer ein bisschen anodererinnern.Grundlage für die Kämpfe gegen teils riesige Monster ist ein magischer Handschuh, der euch übernatürliche Kräfte in Atlas Fallen verleiht. Ausgerüstet mit bis zu zwei Waffenarten eurer Wahl könnt ihr anschließend euer kämpferisches Potenzial unter Beweis stellen, über Dünen sausen und Fähigkeiten wirken, bei dem der Bildschirm mit Effekten bedeckt wird.Wie genau das Kampfsystem von Atlas Fallen ausfällt, haben die Entwickler gut drei Wochen vor dem Release nun in einem über fünf Minuten langen Video vorgestellt. Im Kern sind die Kämpfe im Action-Rollenspiel sehr offensiv gestaltet, aber wie ihr das handhabt, liegt schlussendlich bei euch: Je nach gewählten Waffen, von Dolchen bis Äxte und riesigen Hämmern ist viel Auswahl dabei, agiert ihr anders und habt auch andere Kombomöglichkeiten zur Auswahl.Je nachdem wie gut ihr euch im Kampf beweist, baut ihr außerdem mehrauf. Das sorgt wiederum dafür, dass eure Waffen stärker werden und ihr zusätzlich mächtige Fähigkeiten aktivieren könnt. Allerdings kassiert ihr im Gegenzug auch mehr Schaden, weshalb ihr den Zeitpunkt für starke Momentum-Attacken gut abwägen müsst. So ist zumindest das Ziel der Entwickler.Welche Fähigkeiten euch zur Verfügung stehen, entscheidet ihr selbst über die sogenannten, von denen es insgesamt 151 verschiedene gibt. Diese könnt ihr frei miteinander kombinieren und so ganz unterschiedliche Builds ausprobieren. Entscheidend ist dabei, ob ihr lieber defensiv mit Schilden agiert oder das Motto "Volles Sand aufs Maul" lebt.Wer will kann übrigens Atlas Fallen auch zu zweit imerleben und zwar von Anfang bis Ende, wie die Entwickler von Deck 13 deutlich betonen. Falls ihr darauf Lust habt, müsst ihr euch nur noch ein bisschen gedulden: