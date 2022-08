Mafia 4: Entwicklungsarbeiten offiziell aufgenommen – Erster Teil zum 20. Jubiläum gratis

Mafia 4: Erste Informationen zum Release-Zeitraum





Work has started on an all-new Mafia project



Before we dive into the future, please join us with a trip down memory lane in Mafia's 20-year history 🚕 #Mafia20



➡️ https://t.co/VxW48hExpV pic.twitter.com/dcgF2igEAb



— 2K (@2K) August 29, 2022

Worum es in Mafia 4 gehen könnte

Den ersten Mafia-Teil gibt's geschenkt





In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started 🏙



Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 - 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh



— 2K (@2K) August 29, 2022

Publisher 2K und die Entwickler von Hangar 13 machen es nach Wochen der Spekulationen endlich offiziell: Die Arbeiten an einem neuen Mafia-Teil wurden aufgenommen.Schon in den vergangenen Monaten hielten sich die Gerüchte wacker, dass uns ein echtes Mafia 4 erwarten könnte. Doch von offizieller Seite aus nahm man die Schweigegebote des kriminellen Untergrunds sehr ernst und so kam es, dass wir bis jetzt auf eine offizielle Bestätigung warten mussten. Hinsichtlich des nahenden 20. Jubiläums der Spielereihe ließen es sich die Macher nun jedoch nicht nehmen, ihr nächstes Projekt mit der Welt zu teilen.Im Zuge eines längeren Interviews mit den Entwicklern von Hangar 13, in dem es um die Geschichte der Mafia-Reihe geht, blicken Roman Hladik, Tomas Hrebicek und Alexander Cox auf die Anfänge des Spiels zurück. Sie erzählen von ihrer Rolle bei der Entwicklung der Titel, ihrem liebsten Teil, der besten Mission und dem, ihrer Meinung nach, coolsten Hauptcharakter, den das Franchise zu bieten hat. Doch die wohl interessanteste Information bekommen wir zum Ende des Gesprächs, indem Hladik kurzerhand das neue Mafia 4 einfach ankündigt.Auf die Frage, ob er uns irgendwas darüber verraten könne, wie es mit Mafia weitergeht, antwortet er unverblümt: "Ich freue mich, offiziell bekannt geben zu dürfen, dass die Entwicklungsarbeiten für das neue Mafia-Spiel begonnen haben!". Im selben Atemzug traf er auch eine erste Prognose zum möglichen Release-Zeitraum des vierten Teils. So könnten die Entwickler es wohl kaum erwarten, "die beliebte Saga weiterzuführen und unsere Fans in neue Geschichten eintauchen zu lassen", jedoch ist "die Veröffentlichung noch einige Jahre entfernt".Obwohl also bereits in Stein gemeißelt ist, dass uns ein potentielles Mafia 4 in der Zukunft erwartet, verrät man uns vorerst weder Details zum heißersehnten Titel, noch gibt es konkretere Informationen dazu, wann wir mit dem fertigen Spiel rechnen dürfen...Doch auch, wenn die Entwickler von Hangar 13 mit Details zum neuen Mafia-Teil geizen, sind bereits erste Informationen durchgesickert. So berichtete Kotaku schon im Mai des aktuellen Kalenderjahres, dass sich ein neuer Ableger des Franchise mit dem Arbeitstitel Nero bereits in Entwicklung befände. Laut dem Bericht setzt Mafia 4 auf die Unreal Engine 5 und stellt Story-technisch ein Prequel zum ersten Teil dar.Die Entwicklung hätte so lange gedauert, da Hangar 13 noch mit den Remasters der ursprünglichen Trilogie zu Schaffen hatte und man Gearbox währenddessen bei den Arbeiten von Tiny Tina's Wonderlands half. Zwar lagen zwischenzeitlich auch andere Projekte bei den Entwicklern auf dem Tisch, diese seien aber verworfen worden, weil man sich lieber mit Mafia 4 auf seine altbewährten Stärken berufen wollte.Neben den spannenden Neuigkeiten zu Mafia 4 gibt es noch weitere gute Nachrichten aus dem Hause 2K, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So verschenkt der Publisher anlässlich der Festivitäten zum 20. Jubiläum seiner Mafia-Reihe schon in wenigen Tagen den ersten Teil des Action-Spiels.Zwischen dem 1. und dem 5. September, ab 19 Uhr unserer Zeit, wird der allererste Mafia-Titel kostenlos auf Steam zum Download zur Verfügung stehen. So bietet sich uns die optimale Möglichkeit, uns schon einmal auf Mafia 4 einzustellen, auch wenn jenes noch in weiter Ferne liegen mag.