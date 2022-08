Airborn: Schicker Unreal Engine 5-Showcase erweckt Airborn aus dem Winterschlaf

Luftiges Abenteuer beruht auf seinen Wurzeln

Lange Zeit war es ruhig um das Projekt Airborn des gleichnamigen deutschen Produktionsstudios. Nun überrascht Airborn Studios mit einem neuen zum Träumen und Staunen anregenden Showcase, welcher die ambitionierten Konzepte des Projekts für PC, PS5 und Xbox Series X/S mit wunderschöner Unreal Engine 5 Grafik vereint."Hinter Airbørn steckte die Idee für ein Spiel, das in einer Welt voller schwimmender Inseln spielt, voller Dampf-/Diesel-Punk-Technologie und teilweise von einer Reihe von Filmen, Comics und anderen Spielen inspiriert ist."Die künstlerische Reise, welche dem Berliner Studio seinen Namen verlieh, begann bereits, bevor das damals noch deutlich kleinere Team 2009 eine Unreal Tournament 3 Mod namens Airborn produzierte – mehr dazu hier – und entwickelte sich zu einem künstlerischen Leidenschaftsprojekt. Doch das Tagesgeschäft und die Arbeiten an großen Titeln wie Overwatch Fortnite oder Ori and the Blind Forest versetzten Airborn in einen tiefen Winterschlaf. Doch 2019 schien die Frühlingsonne wieder aufzugehen und das Team aus alten Airborn-Veteranen und frischen Neuzugängen nahm das Projekt mit der Entwicklung an dem kürzlich veröffentlichten Showcase-Trailer wieder auf."Anstatt uns auf eine einzige Umgebung zu beschränken, haben wir uns vorgenommen, eine Vignette von Szenen zu erstellen, die einem Trailer ähnelt, da dies uns ermöglichen würde, mehr Charaktere, Umgebungen und Versatzstücke zu zeigen. […] Jeder, der mit dem alten Werk vertraut ist, sollte in der Lage sein, das neue sofort zu erkennen, ohne unseren Namen daran hängen zu sehen. Dies spiegelt sich sogar in der Musik wider, in die Teile des alten Themas eingewoben sind."Unterstützung erhielt das Studio bei der Umsetzung von Funkeyz (Rigging & Animation), SkewSound (Sounddesign) sowie Ian Dorsch, welcher ein weiteres Mal mit dem Komponieren der Melodien beauftragt wurde.Wie es mit Airborn nun weitergeht, steht wohl erst einmal in den Sternen. Wer sich noch weiter informieren möchte, findet hier weitere Hintergrundinformationen zum Titel und seiner langjährigen Geschichte.