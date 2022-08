Need for Speed: Unbound: Angeblich erste Gameplay-Szenen aufgetaucht & auf Dezember verschoben

Neues Need for Speed: Von November auf Dezember verlegt

Neues Gameplay-Footage zeigt frühe Entwicklerversion

Das Release von EAs neuestem Need for Speed-Teil ist angeblich um einen Monat nach hinten verschoben worden. Außerdem bekommen wir frisches Footage zu sehen.Natürlich handelt es sich auch bei der kurzen Aufnahme, die über Reddit ins Internet gelangte, keineswegs um offizielles Material. Dennoch wirkt der Mix aus realistischer Grafik und Anime-artigen Stilelementen, der kurz zu sehen ist, auf den ersten Blick vielversprechend.Glaubt man den Worten von Branchenkenner Jeff Grubb, der in einem Livestream über das neue Need for Speed sprach , verschiebt sich das Release von Electronic Arts nächstem Rennspiel-Teil vom Monat November auf den kommenden Dezember. Ein offizieller Release-Termin des von Criterion entwickelten Games gibt es bislang jedoch nicht, was bei der Verschiebung auf interne Schwierigkeiten schließen lässt. Lediglich, dass wir uns auf einen neuen Teil zum Ende von 2022 einstellen dürfen, steht schon länger im Raum."Sie haben es um einen Monat auf Dezember verschoben", bestätigt Grubb im Zuge des Podcasts, der auf Twitch übertragen wurde. "Sie werden sich ein paar Wochen mehr Zeit lassen, bevor sie es zeigen. Es scheint, dass Criterion ein wenig abgelenkt wurde, als sie an Battlefield arbeiteten und das hatte einen Welleneffekt, der diese Verzögerung verursachte" erklärt Grubb weiter.Was den frisch aufgetauchten Gameplay-Clip des neuen Need for Speeds anbelangt, so handelt es sich bei den Aufnahmen aller Voraussicht nach um Szenen aus einer vorläufigen Version des Spiels. In diesen wird ein schicker Wagen gezeigt, der versucht, sich per Sprung durch ein kreisförmiges Hindernis zu navigieren, bevor er gegen den Ring prallt.Ins Auge fallen dabei besonders die animierten Elemente, die an Arcade-Games oder Anime-Kämpfe erinnern mögen. Dies deckt sich mit den Gerüchten, die bereits in verschiedenen Berichten zum neuen grafischen Stil des Titels die Runde machten. Bereits im April verkündete Grubb, das neue Need for Speed würde lediglich die beiden Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony erreichen.