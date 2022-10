Need for Speed: Unbound: Trailer kündigt Serienteil offiziell mit Release in diesem Jahr an

Need for Speed: Unbound – Streetracing und Verfolgungsjagden

Release bereits in zwei Monaten

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks ist es nun ganz offiziell: Noch dieses Jahr erscheint ein neues Need for Speed. Das hört auch tatsächlich auf den Namen Need for Speed: Unbound und pflegt einen für die Reihe durchaus ungewöhnlichen Look.Wie der erste Trailer zeigt, vermischt das neue Rennspiel von EA und Criterion Games eine realistische Darstellung mit comichaften Charakteren und optischen Akzenten während der Fahrt. Mit von der Partie ist zudem der US-Rapper A$AP Rocky, der eine zentrale Rolle spielen wird.Rein inhaltlich bleibt Need for Speed dem Stil der vergangenen Teile treu und setzt stark auf die Streetracing-Szene. Ihr könnt eure Autos tunen, euren eigenen Charakter mit Outfits ausstatten und euch mit der Polizei in der offenen Spielwelt namens Lakeshore anlegen. Zudem fahrt ihr in Rennen gegen die Zeit und widmet euch verschiedenen, wöchentlichen Qualifikationsrennen. Das große Ziel sei es, an „The Grand“ teilzunehmen – der ultimativen Streetracing-Herausforderung, wie EA sie beschreibt.Die Kampagne, so heißt es bei IGN , wird in Need for Speed: Unbound eine reine Singleplayer-Angelegenheit, die auch offline spielbar sein wird. Darüber hinaus wird es aber auch natürlich Multiplayer-Rennen geben, die von Anfang an Crossplay unterstützen. Zudem seien für die Zeit nach dem Release bereits kostenlose Inhaltsupdates geplant.Bei der Kampagne verfolgt Criterion außerdem einen neuen Ansatz. Rennen werde man nicht einfach so fahren können, sondern man muss sich davor mit der Spielwährung einkaufen. Man habe dann im Rennen die Chance, das Geld zurückzugewinnen – oder im schlimmsten Falle zu verlieren. Zudem steigt mit jeder Teilnahme der eigene Heat-Faktor, wodurch wiederum die Polizei auf euch aufmerksam wird.Als ungewöhnlich dürfte man auch die Marketingstrategie von Electronic Arts bezeichnen. Denn Need for Speed: Unbound erscheint nicht erst in einem Jahr, sondern bereits am 2. Dezember 2022. Als Plattformen dienen der PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Die älteren Konsolen und die Nintendo Switch bleiben außen vor.Angetrieben von der Frostbite Engine soll Need for Speed: Unbound auf den aktuellen Konsolen 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde liefern. Zudem versprechen die Entwickler, dass sie ein brandneues Physiksystem entwickelt haben, wodurch ihr als Spieler mehr Kontrolle über das Fahrzeug haben sollt.