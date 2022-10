Need for Speed: Unbound: Kurzer Trailer gewährt einen kleinen Gameplay-Einblick

Need for Speed: Unbound - Rennen mit Effekten





Etwa eine Woche ist es her, da kündigte EA nach zahlreichen Gerüchten offiziell Need for Speed: Unbound an. Da das Rennspiel noch in diesem Jahr erscheinen soll, gönt sich der Publisher zudem keine Pause, sondern legt weiter nach.Der heute veröffentlichte Trailer zu Need for Speed: Unbound zeigt in wenigen Sekunden ein paar Gameplay-Ausschnitte aus dem kommenden Serienteil. Dabei sticht natürlich auch der ungewöhnliche Artstyle erneut ins Auge.Kurzer Trailer ist dabei sehr genau zu nehmen, denn mit gerade einmal 36 Sekunden fällt das neue Video wirklich kompakt aus. Hinzu kommt ein rasanter Schnitt, wodurch ein richtiger Einblick in das Gameplay von Need for Speed: Unbound nur bedingt möglich ist.Was jedoch zu sehen ist: Recht klassische Rennen, die sowohl bei Tag als auch bei Nacht stattfinden. Neben euren Kontrahenten gibt es zudem die Polizei, die keine Freude an euren Rasereien hat.Darüber hinaus verrät der Trailer ein spannendes Detail: Die grafischen Effekte, die vor allem während des Rennens um euren Auto entstehen, könnt ihr selbst beeinflussen. In einem Tuning-Editor legt ihr fest, wie bunt und verspielt das Drumherum ausfallen soll. Sogar komplett abstellen könnt ihr die Effekte, sofern ihr das wollt.Bis zum Release von Need for Speed: Unbound dauert es übrigens nicht mehr lange. Bereits am 2. Dezember soll das Rennspiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen.