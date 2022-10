Need for Speed: Unbound: Nächster Gameplay-Trailer mit Polizei und hohen Wetten

Need for Speed: Unbound – Viel Polizei, viele Wetten

EA legt munter nach, was frische Informationen zu Need for Speed: Unbound angeht. Wie schon in der letzten Woche gibt es auch dieses Mal wieder neue Spielszenen zu sehen.Immerhin fällt der neue Trailer diese Woche nicht ganz so kurz aus: Fast anderthalb Minuten lang gewähren EA und Enwickler Criterion verschiedene Einblicke in das kommende Rennspiel.Im Fokus des neuen Trailer steht auf der einen Seite das Risiko, auf der anderen Seite die Belohnung. Denn in Need for Speed: Unbound ist wieder die Polizei mit an Bord und will Raser unbedingt von der Straße haben. Dafür setzt sie unter anderem auf verschiedene Einsatzfahrzeuge, die mithilfe von Symbolen am unteren Rand des Interfaces gekennzeichnet werden.Die Polizei ist aber nur ein Hindernis in Need for Speed: Unbound. Das andere ist Geld, denn als Spieler müsst ihr Woche für Woche genügend Bares zusammenkratzen, um an den jeweiligen Qualifikationsturnieren teilnehmen zu können.Wer über normale Rennen nicht genügend verdient – oder aber von der Polizei geschnappt wird und damit sein Erspartes verliert – der kann in Wettrennen gegen Rivalen antreten. Als Gewinner kann man sich dann über einen schönen Bonus freuen.Bis man selbst Hand an Need for Speed: Unbound und seinen über 100 Autos anlegen kann, vergehen derweil noch ein paar Wochen. Das Rennspiel soll am 2. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen.