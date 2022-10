Need for Speed: Unbound: Coole Clips zeigen stylische Customization-Optionen

Y’all wanted more so we gave you more!



More Rims. More Decals. More Rides. More Customization. More than Machines. #needforspeed pic.twitter.com/ov7wZpueuY



— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 25, 2022

Über Twitter stellen uns EA und Criterion Games im Rahmen einiger cooler Clips die optischen Individualisierungsoptionen vor, die wir in Need for Speed: Unbound verwenden können.Dabei stehen vor allem die Möglichkeiten, den über 100 verfügbaren Wagen unseren ganz eigenen Stil aufzudrücken. Denn immerhin spielt die Ästhetik eine nicht unwesentliche Rolle, wenn wir in Need for Speed: Unbound durch die Straßen von Lakeshore City rasen.Need for Speed Unbound: Über 10.000 Optionen zur IndividualisierungMit mehr als 10.000 Optionen werden uns zur Individualisierung unseres Wagens allerlei Möglichkeiten an die Hand gegeben. Darunter finden sich nicht nur neue Folien, sondern auch eine breite Palette an Cutaways, Felgen, Aufklebern und mehr im Repertoire der Tuningwerkstätten von Need for Speed: Unbound.Außerdem will der neueste Titel der beliebten Straßenrennen-Reihe mit völlig neuen Arten der persönlichen Entfaltung auftrumpfen. Springen wir über Hindernisse, legen einen Burnout hin oder driften wir um scharfe Kurven, sorgen einzigartige Fahreffekte, individuelle Audio-Samples und sogenannte Signatur-Tags mit stimmigen Sounds und Effekten für noch mehr Abwechslung.Legendäre Tuningteile & mehrDes Weiteren wird noch einmal auf die einzelnen Individualisierungsmöglichkeiten genauer eingegangen. So bietet Need for Speed: Unbound beispielsweise legendäre Tuningteile, die mit ihren einzigartigen und umspannenden Bodykits einen jeden Wagen maßgeblich verändern sollen. So verleiht ihr eurem Gefährt ein wahrlich individuelles Aussehen.Auch die neuen Felgenoptionen, der Folien-Editor sowie die Möglichkeiten, die wir bei den Stoßstangen zur Wahl haben, werden etwas näher vorgestellt. Need for Speed: Unbound erscheint am 2. Dezember für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S sowie den PC.