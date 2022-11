Need for Speed: Unbound: Neuer Gameplay-Trailer stellt Style über Geschwindigkeit

Need for Speed: Unbound – Takeover mit Style

Kaum eine Woche vergeht, ohne neue Infos zu Need for Speed: Unbound. Auch in diesen Tagen beglückt EA die Serienfans mit einem neuen Gameplay-Trailer.Nachdem zuletzt vor allem die Customization der Autos im Vordergrund stand , geht es dieses Mal um eine der Renndisziplinen: Die Takeover-Events. In denen spielt trotz des Spielenamens Geschwindigkeit nicht die oberste Rolle, sondern ihr müsst vor allem beweisen, dass ihr Style habt.Statt klassischer Punkt-zu-Punkt-Rennen oder Rundkursen, gilt es in einem Takeover-Event riesige Drifts hinzulegen und Sammlerstücke zu zerstören. Es geht um waghalsige Stunts und den Beweis anzutreten, dass ihr euer Auto wirklich unter Kontrolle habt. Hier und da kann natürlich trotzdem ein bisschen Geschwindigkeit nicht schaden.Bei den Takeover-Events handelt es sich dem Anschein nach vor allem um verhältnismäßig kleine, separat abgesperrte Strecken in der Spielwelt von Need for Speed: Unbound. Am hellichten Tag könnt ihr für die Events üben und eure Skills am Lenkrad verbessern. Erst in der Nacht kommt es zu der vermutlich nicht ganz so legalen Veranstaltung.Die Takeover-Events sind Teil des Karriere-Modus von Need for Speed: Unbound, bei der ihr euch von unten nach oben kämpft. Ziel ist die Teilnahme am großen Street-Racing-Event "The Grand", bei dem nur die Besten der Besten teilnehmen dürfen. Los geht es damit übrigens am 2. Dezember, dem Releasetermin von Need for Speed: Unbound für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S.