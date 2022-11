Need for Speed: Unbound: Trailer zeigt endlich mehr von klassischen Rennen

Need for Speed: Unbound – Gameplay von der Straße

In Sachen Gameplay-Präsentation hat sich Need for Speed: Unbound bisher auf viele Schnitte verlassen – bis jetzt. Im neusten Gameplay-Trailer darf man endlich längere Rennszenen beobachten.In gut drei Minuten gewährt Publisher Electronic Arts somit rund zwei Wochen vor Release noch einmal einen intensiven Einblick in das kommende Arcade-Rennspiel. Im Fokus stehen dieses Mal klassische Rennen, die mit Wetten kombiniert werden, um möglichst viel Ingame-Geld zu verdienen.Die Rennen startet ihr dabei wie bereits in den Vorgängern: Ihr fahrt zu einem bestimmten Punkt, trefft euch mit den anderen Fahrern in einer kleinen Zwischensequenz und dann geht es auch schon los. Im Video bestätigt sich dabei der Eindruck, den viele Fans schon von den bisherigen Videos hatten: Die Fahrphysik erinnert recht stark an den direkten Vorgänger Need for Speed: Heat Vor einem Rennen könnt ihr in Need for Speed: Unbound außerdem Wetten abschließen und bestimmte Fahrer herausfordern. Landet ihr anschließend vor diesen im Ziel, dann bekommt ihr mehr Geld als nur für die reine Teilnahme und eure Platzierung. Allerdings kann das natürlich auch nach hinten losgehen, sofern euch euer Kontrahent schlägt.Falls ihr nach den letzten Gameplay-Trailern und dem neuen Video jetzt Lust auf Need for Speed: Unbound bekommen habt, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Das Rennspiel erscheint am 2. Dezember für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X | S.