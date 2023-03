Need for Speed: Unbound: Trailer kündigt Volume 2 mit neuen Inhalten an

Need for Speed: Unbound - Vol. 2-Update im neuen Trailer vorgestellt

Fürgibt es einen neuen Trailer, mit dem Publisher EA und Entwickler Criterion kommende Inhalte im Rahmen des kostenlosenvorstellen.Dabei ist nicht nur von frischen Fahrzeugen die Rede, sondern auch neue Herausforderungen und weitere Spielelemente sollen folgen. Diese versprechen durchaus Spannung, heißt es seitens der Entwickler: "Bleibt der Verfolgung voraus, um Geld zu machen, während eure Freunde euch dabei helfen, die Bullen abzuschütteln". Bislang gab es das Katz und Maus-Spiel mit der Polizei lediglich im Singleplayer, nun soll sie aber auch Online für Recht und Ordnung sorgen.Schon am 21. März, also in nicht einmal einer ganzen Woche, soll es so weit sein und das Volume 2-Update von Need for Speed: Unbound auf die Server gespielt werden. Zu den neuen Vehikeln zählt beispielsweise der Lotus Emira in der Balmain Edition 2021, außerdem steht der Nissan Fairlady ZG von 1971 für Mitglieder von EA Play zur Verfügung. Ein Blick auf den dazugehörigen Trailer verrät mehr:Neben den neuen Gefährten gibt es auch eine Handvoll hinzukommender Herausforderungen und Events, die der erste Inhalts-Patch zu bieten hat. Gleich 40 Tagesherausforderungen finden so ihren Weg in Need for Speed: Unbound, während ihnen gleich 15 weitere Herausforderungen, die mit dem Update dazukommen, Gesellschaft leisten sollen. Die nötigen Details könnt ihr aber noch einmal der offiziellen Webseite von Need for Speed: Unbound entnehmen Obendrei wird es 30 Hot Lap-Aktivitäten geben, deren Punktzahlen es zu schlagen gilt. Gelingt euch dies, könnt ihr so einen besonderen "Bear Champ"-Fahreffekt freischalten. Erreicht ihr sogar 60 Sterne, gibt es den "Hey May"-Fahreffekt obendrauf. Bei den Events erwarten euch vier neue Langstrecken, zwei hinzugefügte Rumble-Playlists sowie zwei weitere Renn-Playlists. Bereits vorhandene wurden außerdem aktualisiert. Ob sich der Titel überhaupt lohnt, erfahrt ihr mit