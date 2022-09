Assassin's Creed Mirage: Neuer Ableger der Assassinen-Reihe nun offiziell bestätigt

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



Basims Debüt im Rampenlicht





A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG



— Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022

Zusätzlich habe es bereits am 1. September ein zusätzlicher Artwork-Leak an die Öffentlichkeit geschafft, welcher allerdings aus Copyright-Gründen bereits wieder von Twitter entfernt worden sei. Es handle sich hierbei "um ein Artwork zu einer Art Bonusquest und zeigt den Protagonisten mit Kaputze, der ein Schwert und die ikonische versteckte Klinge bei sich trägt. Vor ihm türmt sich die Silhouette eines Gegners mit einem krummen Säbel auf."Die Kultreihe rund um Assassinen & Co. entführte Spielerinnen und Spieler bereits nach Paris, Rom oder Athen. Nach Informationen des YouTubers j0nathan soll der neuste Ableger mit dem Namen Mirage nun auch Bagdad zwischen den Jahren 860 und 870 in das Franchise eingliedern. Dabei ermöglicht das Video Einblicke in die grobe Rahmenhandlung und eventuelle Gameplay-Veränderungen, mit welchen Ubisoft Assassin‘s Creed Mirage laut Leak wieder back to the roots führen möchte. Mirage soll bereits im Frühling nächsten Jahres erscheinen.Nun hat sich der Journalist Jason Schreier auf Twitter zu den kürzlich veröffentlichten Gerüchten zu Wort gemeldet und einen Teil des Leaks bestätigt. So entsprechen laut Schreiers Quelle der Name Mirage, das Release-Datum sowie das Setting durchaus der Wirklichkeit und auch die Information, der neuste Ableger würde zu den Basics des Assassin‘s Creed Genres zurückkehren, sei durchaus korrekt. Allerdings seien auch einige Unwahrheiten unter den Punkten, so wäre es nicht möglich – wie von j0nathan behauptet – mehrere Städte zu erkunden.Weitere Informationen aus dem Leak, welche weder bestätigt noch falsifiziert wurden, sind unter anderem, dass man in die Haut von Basim schlüpft - ein Charakter aus AC Valhalla - und diesen während seiner diebischen Jugend begleitet, bis er an die Hidden Ones herantritt. Ebenso seien auch viele RPG-Elemente wie Dialoge mit Entscheidungsmöglichkeit, das Auswählen eines Geschlechts oder ein Level-System aus dem neuesten Teil entfernt worden. Der YouTuber führt auch an, dass der Back-to-Basics-Ansatz vom ersten Assassin‘s Creed aus dem Jahr 2007 inspiriert worden sei sowie, dass Ubisoft bereits an einem Remake dieses Spiels arbeiten würde, welches ein paar Monate später im Season Pass zusammen mit einem Constantinopel DLC veröffentlicht werden soll.Weitere bzw. offizielle Informationen sollen laut Leak auf der Ubisoft Forward Präsentation am 10. September veröffentlicht werden. Ab dann wird sich wohl zeigen, ob die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln Früchte tragen wird.