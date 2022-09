Assassin’s Creed Mirage: Neuer Teil samt Trailer vorgestellt

Basim unterwegs in Bagdad

Was bereits seit Anfang September die Runde machte, wurde nun seitens Ubisoft offiziell bestätigt. Der neue Teil der beliebten Serie macht inhaltstechnisch zwei Schritte zurück und entführt die Spieler nach Bagdad.Keine Rollenspielelemente, gestraffte Spielzeit und eine kleinere Spielumgebung. Das neue Assassin’s Creed Mirage besinnt sich auf die Anfänge der Serie und soll besonders das Feeling der Tötungen aus dem Schatten wieder in den Vordergrund stellen. Zudem entfallen die mit Assassin’s Creed Origins eingeführten Rollenspiel-Elemente und auch auf eine ausufernde Open-World sollen die Spieler im neuen Teil verzichten.Entwickelt wird Assassin’s Creed Mirage von Ubisoft Bordeaux, dem Studio hinter der Erweiterung Assassin's Creed Valhalla : Zorn der Druiden. Der neue Teil lädt die Spieler dazu ein, in ein prächtiges Bagdad des 9. Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters.Spieler schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is'haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Basims Mentorin Roshan wird von der mit dem Emmy ausgezeichneten Schauspielerin Shohreh Aghdashloo verkörpert. Assassin's Creed Mirage soll eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin's Creed-Teil sein. Es bietet ein narratives Action-Adventure-Erlebnis, charismatische Protagonisten, eine majestätische, offene Stadt und moderne Legacy-Gameplay mit Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentaten.Stéphane Boudon, Senior Content Director meint dazu: "Assassin's Creed Mirage ist eine Hommage an die Franchise und vor allem an das Originalspiel. Wir bieten eine moderne Interpretation des kultigen Assassin's Creed-Spielerlebnisses und tauchen tief in die Rituale und Lehren der Verborgenen ein - etwas, von dem wir glauben, dass es sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird."