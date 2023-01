Assassin's Creed Mirage: Für Spieler gedacht, die die großen Welten satt haben

Assassin's Creed Mirage: Fan-Wunsch war ausschlaggebend

Klassische Stärken mit moderner Technik

Ubisoft steckt aktuell in ein paar Schwierigkeiten. Eines der Spiele, die dem Publisher aus der Krise helfen soll? Assassin's Creed Mirage, welches voraussichtlich 2023 erscheinen wird.Das verschreibt sich seit der Ankündigung im letzten Jahr vor allem einem Motto: Zurück zu den Wurzeln. Nachdem die Reihe zuletzt nahezu gigantische Ausmaße annahm, soll alles nun wieder etwas kleiner werden. Einer der Gründe dafür ist laut Creative Director Stéphane Boudon die Community gewesen.Nachdem Ubisoft 2017 mit Assassin's Creed Origins der Reihe einen Neuanstrich verpasste, gab es in den Folgejahren auch Kritik aus der Fan-Community: Die Reihe habe sich zu sehr von den eigenen Wurzeln entfernt und sei mittlerweile schlichtweg in seinem Umfang zu groß."Von unseren Fans hörten wir den Wunsch nach einer charakterorientierten Geschichte, die sich auf die zentralen Säulen der ersten ACs in einem persönlicheren Rahmen konzentriert", so Boudon im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Gamesradar . Auch die Entwickler waren davon überzeugt und entschlossen sich, ein solches Projekt zu starten. Geboren war damit die Idee von Assassin's Creed Mirage , welches euch in die Haut des Assassinen Basim im Bagdad des 9. Jahrhunderts versetzt. Dort kämpft ihr als Spieler auch wieder gegen die bekannten Feinde des Assassinen-Ordens und befasst euch weniger mit anderen Ablenkungen.Assassin's Creed Mirage soll aber nicht nur einfach eine Rückkehr zu den früheren Vorzügen der Reihe werden. Stattdessen wird das Entwicklerteam natürlich die Stärken der aktuellen Konsolengeration nutzen und auch die eigenen Erfahrungen über die letzten Jahre mit einfließen lassen."Die gesteigerte Hardware-Power und die erweiterte Expertise, die wir entwickelt haben, ermöglichen uns auch eine reichhaltigere und dichtere Karte im Vergleich zu den ersten ACs und das bedeutet für uns mehr Gameplay-Möglichkeiten, mehr Interaktionen zwischen den Systemen, mehr Tiefe. Es bedeutet auch unglaubliche und immersive Details, um Bagdad als einen der Hauptcharaktere von Mirage zu behandeln", heißt es von Boudon gegenüber Gamesradar In Sachen Gameplay kehrt man zurück zu einem Stealth-Ansatz. Man hat viele der Schleichmechaniken aktualisiert und man darf auch wieder in der Menschenmenge untertauchen, um Verfolger abzuschütteln oder Zielpersonen zu verfolgen.Einen genauen Releasetermin für Assassin's Creed Mirage gibt es aber aktuell noch nicht. Ähnlich wie das erst gestern erneut verschobene Skull and Bones soll das Action-Adventure aber im Geschäftsjahr 2023-2024 erscheinen, also irgendwann zwischen dem 1. April 2023 und 31. März 2024.