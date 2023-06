Assassin's Creed Mirage: Alle Infos zu Release, Gameplay, Story und mehr

Assassin's Creed Mirage: Alles Wichtige im Überblick

Release: Wann erscheint Assassin's Creed Mirage und für welche Plattformen?

Wann erscheint Assassin's Creed Mirage und für welche Plattformen? Editionen: Welche gibt es und wie teuer sind sie?

Welche gibt es und wie teuer sind sie? Story: Worum geht es in Mirage?

Worum geht es in Mirage? Gameplay: Was ist anders im neuen Assassin's Creed?

Was ist anders im neuen Assassin's Creed? Wie groß ist die Spielwelt?

Release: Wann erscheint Assassin's Creed Mirage?

Plattformen: Für was erscheint Assassin's Creed Mirage?

Welche Editionen von Assassin's Creed Mirage gibt es?

Enthält ausschließlich das Hauptspiel

*ANZEIGE: Assassin's Creed Mirage Launch Edition bei Amazon vorbestellen

Deluxe Edition des Spiels

Figur von Basim, dem Protagonisten

Steelbook

Nachbildung von Basims Brosche

Mini-Artbook

Karte von Bagdad, der Spielwelt

Soundtrack mit ausgewählten Tracks

*ANZEIGE: Assassin's Creed Mirage Collector's Edition bei Amazon vorbestellen

Story: Worum geht es in Assassin's Creed Mirage?

Gameplay: Was ist anders in Assassin's Creed Mirage?

Wie groß wird die Spielwelt?

2023 geht es für Ubisofts Vorzeigereihe in die nächste Runde:steht vor der Tür und will zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Statt riesigem Fantasy-Epos geht es zurück in eine kleinere Welt mit klarem Fokus.Wir fassen für euch vorab die wichtigsten Informationen rund umundzusammen, denn schließlich wird Assassin's Creed Mirage ein etwas anderer Serienteil. Einer, der vor allem Fans der früheren Spiele ansprechen soll.Natürlich gibt es noch auf manche Fragen keine oder nur wenig zufriedenstellende Antworten, aber für die folgenden Themen geben wir unser bestes:Assassin's Creed Mirage wird amveröffentlicht. Nachdem lange Zeit über einen Release im Frühjahr spekuliert wurde, setzteder Gerüchteküche ein Ende. Mirage wird also im Spieleherbst mit vielen anderen Releases um die Gunst der Spieler konkurrieren.Wer auf ein richtiges Next-Gen Assassin's Creed gehofft hat, wird etwas enttäuscht sein. Assassin's Creed Mirage wird nämlich für den, dieunderscheinen. Die Nintendo Switch wird nicht bedient.Assassin's Creed Mirage wird zum Release im Oktober in drei verschiedenen Editionen erscheinen, die sich wie folgt voneinander unterscheiden:– Preis: 49,99 Euro– Preis: 59,99 Euro– Preis: 149,99 EuroAssassin's Creed Mirage versetzt euch in das, genauer gesagt in einen Zeitraum zwischen 860 und 870. Dort übernehmt ihr die Rolle des jungen, den Fans noch auskennen. Da Eivors Geschichte aber später stattfindet, erlebt ihr hier noch einen unreifen Basim, der zu Beginn mehr oder weniger unfreiwillig bei den Hidden Ones aufgenommen wird, dem Vorläufer des späteren Ordens der Assassinen.Von da an wird Basim nach und nach zum Meisterassassinen ausgebildet, aber solch ein Weg ist bekanntlich nicht einfach. Immer wieder plagen ihm Albträume, während Ubisoft Bordeaux davon spricht, dass man eine "tragische coming of age"-Geschichte erzählen möchte. Darüber hinaus werdet ihr im Laufe der Handlung auf einige berühmte Persönlichkeiten der Geschichte treffen, wie man es eben von Assassin's Creed gewohnt ist.Wer nur die letzten drei Assassin's Creed gespielt hat, wird von Mirage sicherlich überrascht werden: Statt Action-Rollenspiel wird das Abenteuer von Basim wieder ein recht klassisches Action-Adventure. Das ist zumindest das Ziel der Entwickler, die eine Art moderne Neuinterpretation des ersten Serienteils liefern wollen, ohne aber ein Remake zu sein. Im Mittelpunkt von Assassin's Creed Mirage stehen deshalb drei Säulen: Stealth, Parkour und Auftragsmorde.Alles drei ist nicht neu in der Serie, aber Ubisoft verlagert ein wenig die Prioritäten im Vergleich zuund Valhalla. Zwar werdet ihr auch in Mirage offensiv kämpfen und vorgehen können, aber als Assassine ist es eher euer Ziel, möglichst unaffällig zu sein. Dafür könnt ihr wieder in der Menge verschwinden, euren Adler Enkidu zum Scouten und Ablenken nutzen oder im Zweifel mit der versteckten Klinge loslegen. Schlussendlich wird es in Mirage ähnlich wie zum Beispiel seinerzeit inbei euch liegen, wie ihr das jeweilige Auftragsziel möglichst effizient erledigt.Beim Parkour hingegen hilft es Assassin's Creed Mirage, dass die Spielwelt sich wieder viel stärker auf eine einzelne Großstadt konzentriert. In Badgad dürft ihr von Dach zu Dach springen, Wände entlangkraxeln, vor Verfolgern abhauen und all das mit Händen und Füßen unternehmen, was ihr aus früheren Serienteilen kennt.Eine genaue Angabe darüber gibt es noch nicht, aber Assassin's Creed Mirage wird auf jeden Fall kleiner als die drei vorherigen Rollenspiel-Ableger werden.wird sich das Bagdad des 9. Jahrhunderts eher an den Spielwelten von(Konstantinopel) und Assassin's Creed: Unity (Paris) orientieren. Anders ausgdedrückt: Ihr habt jede Menge Freiraum, um euch auszutoben, aber dennoch erwartet euch keine riesige Spielwelt, bei der ihr von einem Ende zum anderen über eine halbe Stunde Laufzeit benötigt.Neben Mirage lässt Ubisoft noch an weiteren Assassin's Creed-Spielen arbeiten: Unter anderem. Zudem wurde, welches euch in das feudale Japan entführen möchte.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.