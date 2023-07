Assassin's Creed Mirage: Keine DLCs und Post-Launch-Inhalte "zur Zeit" geplant

Assassin's Creed Mirage: Ein vollständiges, abgeschlossenes Spiel

Im Oktober erscheint mitder jüngste Spross von Ubisofts erfolgreichster Marke und der wird ganz anders als die letzten Jahre werden. Nicht nur,, sondern auch, weil das Action-Adventure wohl im Nachhinein keine neuen Inhalte bekommen wird.Während vor allem die Rollenspiel-Ablegerundnach dem Release zahlreiche kostenlosen und kostenpflichtigen Erweiterungen erhalten haben, wird es bei Mirage in die komplett andere Richtung gehen.wie ein umfangreicher Post-Launch-Support.Diese Nachricht verriet Creative Director Stephane Boudon in einem Ask me anything auf Reddit . Demnach würde es derzeit keine Pläne für DLCs geben und man arbeite auch nicht an Post-Launch-Inhalten. Sprich: Wenn Assassin's Creed Mirage am 12. Oktober 2023 erscheint, dann wird das Spiel inhaltlich vollständig sein. Mit "zur Zeit" lässt sich Boudin aber zumindest ein kleines Hintertürchen offen, denn schließlich könnte es vielleicht intern doch noch zu anderen Plänen kommen.Bei AAA-Produktionen in dieser Größenordnung ist das meist jedoch eher unwahrscheinlich. Wenn nicht bereits jetzt Pläne für eine DLC-Unterstützung vorliegen, dann wird sich das in der Regel auch nicht mehr ändern. Zudem Assassin's Creed Mirage ja sowieso als eher kleinerer Serienteil gedacht ist, der die Zeit bis zur Veröffentlichung vonüberbrückt.Für die Assassin's Creed-Reihe ist ein Ableger ganz ohne DLCs derweil kein Novum, aber doch sehr ungewohnt. Lediglich das erstevon 2007 hat seinerzeit keine kostenpflichtigen Inhaltserweiterungen erhalten. Mehr Infos zum diesjährigen Serienteil und dessen Oktober-Release erhaltet ihr derweil in unserer