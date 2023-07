Assassin's Creed Mirage: Erste Informationen zur Spielzeit von Ubisoft preisgegeben

Assassin’s Creed Mirage: Spielzeit soll zwischen 20 und 30 Stunden liegen

Mitmöchte man gerne näher zu der ursprünglichen Idee hinter dem Assassinen-Abenteuer zurückkehren. Und dies soll sich auch in derwiderspiegeln, wienun verrät.Ganz zur Freude der Spielerschar, die mit den riesigen, offenen Welten, die vergangene Serienteile wieoderboten, zuletzt etwas übersättigt schien. So soll Mirage wohl eine spannende Story ohne ausschweifende Schnörkel erzählen, die in einer weniger ausufernden Spielzeit durchlebt werden kann.In einem Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze verriet Ubisofts, Fabian Salomon, auf welche Spielzeit wir uns denn nun mit Assassin’s Creed Mirage einstellen dürfen. So sollen die meisten Spieler diewährend interner Tests in rund 20 Stunden abgeschlossen haben – vorausgesetzt, sie haben sich beeilt. Aber selbst die sogenannten „“, die keinen Stein auf dem anderen lassen, benötigten rund 25 bis 30 Stunden für den Abschluss.„Da wir bei Ubisoft viele internedurchführen, ist es Teil des Prozesses, dass wir so nah wie möglich an die Spieler herankommen wollen“, erklärt Salomon außerdem. Angesichts der letzten Spieletests, die man durchgeführt habe, würde er durchschnittlich von einer Spielzeit zwischen 20 und 23 Stunden sprechen, führt er weiter aus.Zum: Assassin’s Creed Valhalla, der letzte Teil aus Ubisofts überaus populärer Action-Adventure-Reihe, nahm knapp 60 Stunden allein zum Abschließen seiner Story in Anspruch. Wollte man dann auch noch alle Nebenaufgaben erledigen, war man How Long to Beat zufolge schnell einmal bei etwa 96 Stunden. Und von den rund 143 Stunden, die man benötigen würde, um auch wirklich jeden Winkel und jedes Geheimnis zu erkunden oder zu entdecken, ganz zu schweigen.Mit Assasin’s Creed Mirage will man den Fokus also allem Anschein nach wieder mehr auf Qualität statt Quantität legen – ohne dabei den ohnehin schon vollen Termin-Kalender der Spielerschaft zu sprengen. Denn, mangelt es mit Forza und Co. keineswegs.