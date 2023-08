Assassin's Creed Mirage: Basim meuchelt sich schon eine Woche früher durch Bagdad

Assassin’s Creed Mirage erscheint schon Anfang Oktober





Der mit Spannung erwartete nächste Teil der beliebten Meuchelmörder-Serie erreicht den. Daher zieht Ubisoft die Veröffentlichung vonum eine Woche vor.Im kommenden Assassin’s Creed-Spiel erkundet man mit Basim die Hauptstadt Bagdad, allerdings nicht in einer riesigen Open World wie in den letzten Ablegern der Reiheoder. Sondern eher in Anlehnung an die Anfänge der Reihe im Stile eines Action-Adventures à laund 2.Ubisoft hat gestern über den offiziellen Assassin’s Creed-Account auf Twitter eine gute Nachricht für alle Fans vonveröffentlicht. Da das Spiel früher als erwartet den Goldstatus erreicht hat, wird derum eine Woche vorverlegt. Somit erscheint der neueste Teil der Serie bereits in der ersten Oktoberwoche, nämlich amAuch wenn es in den vergangenen Jahren vorwiegend Verschiebungen gab, haben wir in diesem Jahr nebenundmit dem neuen Assassin’s Creed einen weiteren AAA-Titel, den ihr schon vor dem geplanten Erscheinungstermin spielen könnt.hat auch versucht, sich in die Reihe der Spiele mit vorgezogenem Release zu schummeln, aber hier lag es jedoch nur an Missverständnissen mit den Release-Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen.Das frühere Erreichen des Goldstatus könnte mit derdes Spiels von einer Open-World zu einem geradlinigen Action-Adventure zusammenhängen. Dadurch entfällt vermutlich ein Teil des Fehlerpotenzials, was sich positiv auf die frühere Veröffentlichung ausgewirkt haben könnte.tut sicherlich ihr Übriges und bestätigt, dass sich das Spiel wieder mehr an den Wurzeln der Serie orientiert.