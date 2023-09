Assassin's Creed Mirage: Die Systemforderungen inklusive DLSS, FSR und XeSS im Überblick

Assassin's Creed Mirage: Alle Systemanforderungen in der Übersicht

geeignet für: Niedrige Einstellungen, 1080p-Auflösung und 30 FPS

Niedrige Einstellungen, 1080p-Auflösung und 30 FPS Betriebssystem: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB), AMD Radeon RX 570 (4 GB) oder Intel Arc A380 (6 GB)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB), AMD Radeon RX 570 (4 GB) oder Intel Arc A380 (6 GB) Prozessor (CPU): Intel Core i7-4790k, Intel Core i5-8400 für Intel Arc mit ReBAR oder AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790k, Intel Core i5-8400 für Intel Arc mit ReBAR oder AMD Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 40 GB SSD

geeignet für: hohe Einstellungen, 1080p-Auflösung und 60 FPS

hohe Einstellungen, 1080p-Auflösung und 60 FPS Betriebssystem: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 GB), AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) oder Intel Arc A750 (8 GB)

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 GB), AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) oder Intel Arc A750 (8 GB) Prozessor (CPU): Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 40 GB SSD

geeignet für: hohe Einstellungen, 1440p-Auflösung und 60 FPS

hohe Einstellungen, 1440p-Auflösung und 60 FPS Betriebssystem: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB), AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) oder Intel Arc A770 (8 GB)

Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB), AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) oder Intel Arc A770 (8 GB) Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 40 GB SSD

geeignet für: Ultra Einstellungen, 4K-Auflösung und 60 FPS

Ultra Einstellungen, 4K-Auflösung und 60 FPS Betriebssystem: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB) oder AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB)

Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB) oder AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB) Prozessor (CPU): Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 40 GB SSD

Schon bald dürft ihr wieder zur versteckten Klinge greifen, denn dervonrückt immer näher. Passend dazu gibt es jetzt seitens Ubisoft die finalen, die nicht so hoch ausfallen, wie es zuletzt von einigen Portierungen gewohnt war.Der Grund? Assassin's Creed Mirage basiert sehr stark auf der Technik von, welches bereits Ende 2020 erschienen ist. Erst mit dem kommendendürfte es wieder einen merklichen grafischen Sprung innerhalb der Reihe geben, während Basims bevorstehendes Abenteuer aller Voraussicht nach ein einmaliger Kurzurlaub ist.Wie für moderne Spiele üblich teilen sich diein vier Kategorien ein, die jeweils unterschiedliche Auflösungen bezieungsweise Bilder pro Sekunde abdecken . Während für die niedrigsten Einstellungen auch noch sieben Jahre alte Grafikkarten reichen, benötigt es für die Ultra-HD-Auflösung schon etwas mehr, auch wenn die absoluten Top-Modelle nicht vonnöten sind.Darüber hinaus wird Assassin's Creed Mirage auch Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS unterstützen, sprich alle drei bekannten Hochskalierungsoptionen. Ein Hickhack,, gibt beim Assassinen-Einsatz also nicht.Wie gut sich der kommende Serienteil übrigens schlägt, konnten wir vor kurzem selbst ausprobieren. Inerfahrt ihr, warum der Spagat zwischen Moderne und Vergangenheit nicht ganz so einfach ist.