Assassin's Creed Mirage: Offizielle Release-Uhrzeiten & Pre-Load-Info für PC und Konsole

Release-Uhrzeit von Assassin's Creed Mirage: Fast zeitgleicher Start für PC und Konsolen





Discover the official release timing of Mirage on XBOX, PlayStation and PC in your region 🕐#AssassinsCreed pic.twitter.com/hbG9jqtXts



— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 3, 2023

Wie es sich für ein Spiel über fähige Attentäter gehört, hat sichauf Zehenspitzen und ungehört angeschlichen, um jetzt mit seinem Release am 5. Oktober zu überraschen.Damit ihr nicht völlig von der Veröffentlichung überrumpelt zu werden, hat der offizielle Twitter-Kanal nun dievon Assassin's Creed Mirage geteilt, ab denen ihr zusammen mit Basim in Bagdad meucheln könnt. So könnt ihr euch in Ruhe auf den bevorstehenden Release vorbereiten, den Kaffee aufwärmen oder die Energy-Drinks kaltstellen und noch die letzten Snacks besorgen.Wie die hilfreiche Infografik zu Assassin's Creed Mirage verrät, können Konsolen-Spielerloslegen und müssen sich so nur noch bis heute Nacht gedulden. Wer auf dem PC unterwegs ist, darfstarten, also um 1 Uhr nachts. Da stellt sich beinahe die Frage, ob man nicht lieber früh schlafen geht und morgens mit frischer Energie loslegt – vorausgesetzt, ihr habt euch frei genommen, sonst heißt es natürlich bis zum Feierabend warten.Weil um solche Uhrzeiten weder der Elektronikfachmarkt offen hat noch ein gewisser Versandhausriese ausliefert, gilt der Startschuss natürlich. Wer also wirklich zum frühestmöglichen Zeitpunkt loslegen will, sollte das Spiel vorher erworben und installiert haben, womit wir zumkommen, bei dem Ubisoft die jeweiligen Uhrzeiten ebenfalls verraten hat.Zwar war die Unterteilung insowie demhier ursprünglich etwas komplizierter. Doch da mittlerweile alle Zeiten des Download-Starts angefangen haben, könnt ihr bei erfolgreichem Kauf die digitale Version von Assassin's Creed Mirage jederzeit auf euren Rechner oder eure Konsole ziehen und seid dann, bei hoffentlich standfester Internetleitung, für diegewappnet. Bei einer möglichen Kaufentscheidung könnte euch derweilweiterhelfen.