Assassin's Creed Mirage: Neuer Ableger ist größter Next Gen-Launch bei Ubisoft

Assassin's Creed Mirage: Spieler sind echte Katzenfans





Thank you all for joining us on Basim's journey in 9th Century Baghdad!



We are thrilled by the response from the community and for embracing our homage to the roots of the AC franchise. #AssassinsCreed pic.twitter.com/KnL2YxGION



— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 11, 2023

Noch keine Woche ist es her, seitdem Spieler in die Rolle von Basim schlüpfen und sich indurch Bagdad schleichen und meucheln können.Nun zieht Entwickler Ubisoft ein erstes Fazit, das mehr als positiv ausfällt., das zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrt und die große weite Open World der drei Vorgängerundhinter sich lässt,beim französischen Unternehmen. Ein paar Zahlen zu Assassin's Creed Mirage teilte man auch.Zunächst einmal bedankte man sich auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Reihe aber für diezum neuen Ableger: „Assassin's Creed Mirage ist seit sechs Tagen draußen, und wir sind überwältigt von der Liebe und Positivität, die wir in der letzten Woche erhalten haben. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser unglaublichen Reise begleitet, die auf dem 15-jährigen Vermächtnis der Assassin's Creed-Reihe aufbaut, es feiert und in Ehren hält.“Man fühle sich „geehrt von der positiven Aufnahme“ und könne stolz verkünden, dass „Assassin's Creed Mirage bis jetzt der größte New Gen-Launch hinsichtlich der verkauften Einheiten bei Ubisoft“, also auf derundsei. Die genauen Verkaufszahlen wollte der Branchen-Gigant zwar nicht verlauten lassen, hatte aber ein paar anderefür die Spielerschaft im Gepäck.Insgesamthaben Spieler gemeinsam damit verbracht, über die Dächer Bagdads zu klettern und sich von dort aus 60 Millionen Mal mutig mit einem Todessturz in die Serien-typischen Heuhaufen fallen lassen. Die wichtigste Information folgt dann aber zum Schluss: Die, die das Pflaster der irakischen Hauptstadt unsicher machen, wurden 1,2 Millionen Mal von tierfreundlichen Meuchelmördern gestreichelt.Wo das Experiment, mit Assassin's Creed Mirage wieder ein traditionelleres Spielerlebnis zu bieten, zumindestist, bleibt spannend, ob Ubisoft nach dem geplanten Open World-Ableger Red erneut ein kleineres Attentäter-Abenteuer entwickeln wird. Falls ihr noch unschlüssig seid, obwas für euch ist, schaut doch beivorbei.